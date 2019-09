PÅ VEI MOT VM: (t.v.) Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen og Henrik Ingebrigtsen (t.h) under trening i St. Moritz i august. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ny forskning: Slik ble Ingebrigtsen-brødrene verdensstjerner

Brødrene Ingebrigtsen har alle nådd verdenseliten i løping, med ulik vei mot toppen. Nå har en forsker nærmet seg svaret på «hemmeligheten» bak familiesuksessen.

Nå nettopp







– Det er fantastisk at tre stykker i en og samme familie er i topp verdenselite i løping. Det er helt spesielt, sier Leif Inge Tjelta til VG.

Gjennom tilgang på treningsdagbøker, observasjoner av trening, fysiske målinger og dialog med brødrene og både far og mor har dosenten ved Universitetet i Stavanger nå kunnet publisere forskningsartikkelen «Three Norwegian brother all European 1500 m champions. What is the secret» i International Journal of Sports Science & Coaching. Der står det blant annet om brødrenes treningsopplegg (se faktaboks)

Treningsopplegget til Ingebrigtsen-brødrene Hovedtrekk i treningen: * 23–25 prosent av den ukentlige treningen er intervaller i terskelfart eller raskere. Terskelfart er den farten en eliteløper kan holde i en time der de ikke produserer mer melkesyre enn det kroppen eliminerer. Man stivner da ikke) * Det meste av intervalltreningen har foregått i 10 000 meter og 5000 meter konkurransefart som terskeltrening i såkalt sone 2. (sone 2: 10 000 og 5000 meter fart. Sone 3: 3000 meter fart, Sone 4: 800 meter og 1500-meterfart) * Morgenøktene er enten sammenhengende løpeøkter eller lengre intervaller i intensitetssone 2. Gjør terskelfart på repetisjoner over 2000 og 3000 meter. Men på intervaller fra 1000 meter og ned til 400 meter løper de i fart som ligger mellom 10 000 meter fart og 5000 meter fart. (til sammen 8–12 kilometer totalt på slike økter) * Frem mot mesterskap, som VM i Doha nå, løper de i større grad øktene sine på friidrettsbane i konkurransetempo mens treningen i terskelfart blir redusert. Men da legges det også inn løpedriller, noen sprinter, hoppøvelser og generell styrketrening. * Treningen varierer mer inn mot sesongen enn i forberedelsesfasen til mesterskap. De løper dermed med en stor variasjon i fart gjennom treningsåret. * Treningen holder et ganske likt totalvolum som det som tidligere er rapportert blant mellomdistanseløpere på internasjonalt nivå. * Fokuset i tenårene på aerob kapasitetstrening. Volumet på den intense anaerobe treningen i tenårene veldig begrenset. * Trent 10–14 økter i uken fra 16–17 års alder.

Tjelta, som har fulgt Ingebrigtsen-familien tett i mange år, påpeker at suksessen skyldes en miks av flere heldige omstendigheter som har ført brødrene til toppen:

les også Gjert Ingebrigtsen endrer VM-planen igjen: – Skal gjøre seg litt mystisk

* Stor støtte i familien.

* Ekstremt stor selvtillit.

* Stor nytte av å være tre brødre.

* Tøff og systematisk trening gjennom mange år og tett styring av treningen.

* Dedikert arbeid.

* Tidlig fysisk aktive og bakgrunn fra flere idretter.

* Miks av gode gener.

– Suksess på dette nivået er ikke bare et resultat av et tøft treningsprogram. Ikke alle kunne blitt så gode. Og man kunne heller ikke bare blitt så god med gode gener uten at alt annet blir gjort skikkelig. Jeg har vært borti andre som har hatt like gode forutsetninger, men satsingen har ikke betydd like mye for dem, sier Tjelta, som påpeker at faren Gjerts oppfølging av treningen også har vært helt avgjørende for resultatet.

I hans egen bok «Kunsten å oppdra en verdensmester» skriver også Gjert (i samarbeid med forfatter Frode Saugestad):

«Vi holder kun på med dette fordi det er guttene selv som setter seg store mål om å prestere, å vinne titler og medaljer. Derfor er jeg veldig stolt og glad for at vi har fått de resultatene vi har. Hvis ikke, ville jeg hatt det pyton med meg selv»

Gjert Ingebrigtsen har også gått gjennom forskningen før den ble publisert.

les også Jakob Ingebrigtsens VM-plan: – Vi må være smartere enn Cheruiyot

Til sammen har brødrene nå fire EM-gull, 1 EM-sølv, 1 EM-bronse og en bronse i VM fra utendørsmesterskap. Før VM i Doha er både Jakob og Filip medaljefavoritter på 1500 og 5000 meter, etter sterke løp som dette:

I studien, som nylig fikk omtale i New York Times, påpeker foreldrene at brødrene for å nå disse resultatene har vært ekstremt mentalt tøffe og har hatt evne til å sette høye, men realistiske mål. Og de har trodd de kan slå alle og ikke tatt snarveier.

Som et eksempel bruker Tjelta perioden da Henrik Ingebrigtsen jobbet seg tilbake fra hamstringsoperasjon og skade før fjorårssesongen.

– Da løp han morgenøkter klokken seks om morgenen i vann. Det er det kjedeligste man gjør, men han gjorde det hver dag i tre måneder. Og da var det hver eneste dag og ikke slik at man ikke gadd en dag. Hver dag var det én av tre økter, sier Tjelta, som også understreker at både Filip og Henrik fulgte treningsplanen sin også den dagen de giftet seg.

SEKS ÅR SIDEN: Filip, Henrik og Jakob Ingebrigtsen på trening hjemme i Sandnes i april 2013. Da var Jakob 12 år. Foto: Bjørn S. Delebekk

Samtidig har brødrene også hatt ulike vei mot den internasjonale toppen av mellomdistanseløping (se faktaboks).

Brødrenes utvikling i karrieren: *Henrik (nå 28 år) var blant de 10 beste gjennom alle tider i sin årsklasse i Norge som 15, 16,17 og 18 åring (3.44 som 18-åring var tidenes raskeste frem til Jakob løp fortere) * Filip (nå 26 år) var aldri blant de ti beste gjennom tidene fra han var 13 til 18 år. I 2012 ble han som 19 åring juniormester i Norge over 1500 meter. Norsk mester på seniornivå i 2013. * Jakob (nå 18 år) har vært den beste løperen i Norge i alle årsklasser fra barneårene. * Alle brødrene deltok i langrennskonkurranser i ungdomsårene og Henrik ble juniornorgesmester. For Jakobs del ble sporadiske langrennskonkurranser kuttet ved 14 års alder. Han spilte ikke fotball, men var allsidig innen friidrett fra syvårsalder.

For eksempel har Jakob Ingebrigtsen (18) alltid vært best gjennom tidene i sin årsklasse i Norge. Filip Ingebrigtsen (26) var derimot aldri inne blant de ti beste i Norge på 1500 meter i sin årsklasse gjennom tidene før han var 19 år. Nå er begge rangert blant de fire beste i verden på 1500 meter.

– Filip skiller seg spesielt ut. Filip begynte relativt sent med bare å løpe. Han var den elegante lillebroren til Henrik, som ikke var så god. Så skjer det noe i tidlig voksen alder, sier Tjelta.

EM-SUKSESS: Jakob flankeres av brødrene Henrik (t.v.) og Filip (t.v.) etter seieren på 1500 meter i EM i Berlin i fjor. Alle løp finalen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Han ble derimot forbløffet da han tok målinger av minstebroren Jakob allerede i 11-årsalderen. Da hadde supertalentet et maksimalt O2-opptak på 70.

– Det var helt absurd. Da han kom opp i hastigheter der fotballspillerne på Viking måtte gi seg ga han bare tommelen opp, sier Tjelta.

les også Gjert Ingebrigtsen: Medaljesjansen like god på 5000 meter i VM

Og han er helt klar på at effekten av å være tre brødre har vært meget viktig for fremgangene.

– Når Filip begynner å se at han matcher storebroren som er europamester på trening, skjer det noe i hodet på ham. Jakob bestemte seg som 12-åring for å bli løper på internasjonalt nivå han også. Han tok konsekvensen av det og har levd deretter, sier Tjelta.

I studien sier også Jakob selv:

«De første årene løp jeg kortere intervaller og færre repetisjoner enn mine eldre brødre. Jeg løp også færre kilometer på lengre turer. Da jeg i 16–17 årsalderen var i stand til å følge dem på de fleste intervalløktene visste jeg at jeg var en topp internasjonal juniorløper. Da jeg under vinteren 2017/18 følte jeg at jeg var like sterk som dem».

SENTRAL: I studien understrekes ikke bare den enormt viktige støtten og veiledningen fra pappa Gjert Ingebrigtsen (blå genser), men også moren Tone. Foto: Bjørn S. Delebekk

Før yngstebroren vant EM både på 1500 og 5000 meter i fjor gjennomførte han fortsatt ikke helt samme treningsopplegget som brødrene. Denne sesongen har det endret seg.

– Det klart at når man følger broren på trening, da vet du at ikke mange er bedre, sier Tjelta.

Som hovedtrekk skjer 23–25 prosent av treningen med intensitet (såkalt terskelfart, der man ikke produserer mer melkesyre enn kroppen eliminerer, eller høyere fart), der det er sterk kontroll med farten. Det mener Tjelta flere kan lære av brødrenes opplegg.

– Hvis du løper 4x4 minutter og er stiv som en stokk etterpå, er det lurt heller å gå opp i en halvtime effektiv intervalltrening og ikke være så sliten, for eksempel 10x3 minutter med et minutt pause mellom dragene, sier Tjelta.

Han sier det er små forskjeller i intervaller og treningsmengde fra konkurrentene på toppnivå, men at en spansk studie har vist at kenyanere løper mer hurtige sammenhengende tempoløp, noe for eksempel ikke Ingebrigtsen-brødrene gjør.

– Det er ikke noe hokus pokus. De løper samme type intervaller som andre gjør, sier Tjelta.

Nå mener han det knapt er noen grenser for den videre utviklingen.

– Det vannes og dyrkes godt. De jobber som bare juling. At de vil være på internasjonalt toppnivå i en del år fremover er det ikke tvil om, sier Tjelta.

Publisert: 17.09.19 kl. 19:18







Mer om