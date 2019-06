PÅ JORDBÆRFEST: Amalie Iuel i Oslo Rådhus onsdag kveld. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Iuel føler seg fremmed i kanonfelt: - Nærmest en VM-finale

OSLO RÅDHUS (VG) Amalie Iuel (25) stiller med en fersk norsk rekord på 400 meter hekk, men er likevel «liten» i forhold til konkurrentene i et råsterkt Bislett-felt.

Den dansk-norske 25-åringen regner ikke med å se så mye til torsdagens rivaler. Og det er IKKE fordi hun tror hun løper fra dem.

– Det som er så fint er at jeg har ytterste bane, så jeg ser dem ikke, i hvert fall ikke helt i begynnelsen. Jeg må løpe mitt eget løp og ha fokus på meg selv, sier en smilende Iuel til VG på jordbærparty i Oslo Rådhus.

«VM-finale + meg»

En ydmyk hekkeløper forteller at hun ikke vil sammenligne seg med flertallet av konkurrentene som skal i aksjon i 20-tiden.

Amalie Iuel var likevel midtpunkt ved langbordet under onsdagens pressekonferanse.

Til høyre (for Iuel) satt regjerende europamester Léa Sprunger (Sveits) og regjerende olympisk mester Dalilah Muhammad (USA). Til venstre hadde regjerende verdensmester Kori Carter (USA) og det 19 år gamle stortalentet Sydney McLaughlin (USA) tatt plass.

I AKSJON: Amalie Iuel under semifinalen på 400 meter hekk i friidretts-EM på Olympiastadion i Berlin i fjor. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Det er jenter som er i verdenstoppen. Det er nærmest en VM-finale med de jentene, og så meg da, sier hun og ler litt.

– Det blir kjempegøy. Jeg gleder meg masse, tillegger 25-åringen og avviser at det er litt skremmende.

Bruker Warholm-metoden

Under et stevne i Polen for en drøy uke siden forbedret Iuel sin norske rekord til 55,15, en tid som er godt under VM-kravet.

– Utrolig deilig! Nå er VM-kravet i boks, og det er deilig å få det gjort tidlig i sesongen. Nå er det fullt fokus på det som kommer videre, beskriver hun og vedgår at hun håper på ny rekord allerede torsdag kveld.

– Med et så sterkt felt er det kanskje mulig å hente ut et magisk tall, sier Iuel, som trener sammen med Karsten Warholm og er inne i sitt andre år med noenlunde samme opplegg.

– Det er gjerne sånn at det tar litt tid å omstille seg, og foreløpig ser det lovende ut, vedgår trener Leif Olav Alnes, som sier at treningen hennes bygger på de samme prinsippene som hos Warholm.

– Man må selvfølgelig la seg inspirere og lære av dem som lykkes, mener Iuel.

Publisert: 13.06.19 kl. 09:21