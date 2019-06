Filip Ingebrigtsen slo lillebror Jakob: - Kongeløp

Filip Ingebrigtsen (26) satte personlig rekord da han spurtet inn til 3. plass på en engelsk mile i Diamond League-stevnet i California - 2/100 foran lillebror Jakob (18) som endte på 4. plass.

– Dette blir en herlig avslutning på dette stevnet, spådde NRKs kommentator Jann Post før start.

Og det ble det da brødrene fra Sandnes slo nesten hele verdenseliten over 1609 meter. Timothy Cheruiyot (3.50,49) fra Kenya vant med årsbeste i verden foran Ayanleh Souleiman fra Djibouti med personlig årsbeste (3.51,22), foran Filip og Jakob Ingebrigtsen - begge med personlig rekord på distansen: 3.51,28 og 3.51,30.

– Det var et kongeløp. Mye av det samme som jeg gjorde i fjor, bare enda bedre. Det var bare å «gønne» på til mål. Det var kult, sier Jakob Ingebrigtsen i et intervju med NRK etter løpet.

– Vi var ikke så giret i utgangspunktet. Men dette viser at når du er i god form og gjør de rette tingene, kan du løpe fort. Jakob er offensiv underveis og bryter vei for meg. Det er ikke så mye som skiller, sier Filip Ingebrigtsen.

Før Jakob tørt bemerker at «nei, det var ikke mye» - nemlig snaut to hundredeler av ett sekund.

– Vi er konkurrenter. Men det er gøy når Filip kan være med, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Jakob (18) og Filip (26) Ingebrigtsen fikk det ikke til å klaffe da de løp en engelsk mile (1609 meter) under Bisletts Diamond League-stevne for to og en halv uke siden.

– Tull og tøys, mente far og trener Gjert Ingebrigtsen om Jakobs løp-taktikk da.

Den dobbelte europamesteren endte på 6. plass, syv hundredeler bak vinneren og hans banemann fra inne-EM, polske Marcin Lewandowski. Norges regjerende VM-bronsemedaljevinner på 1500 meter kom på 9. plass, nesten halvannet sekunder bak lillebroren.

Nå - tre måneder før friidretts-VM i Doha - kom de fra høydetreningsopphold i St. Moritz til til sesongens syvende Diamond League-stevne, sør for San Francisco på USAs vestkyst, for å løpe en mile igjen.

I et startfelt sprekkferdig av toppløpere som Timothy Cheruiyot fra Kenya, Elijah Managoi (Kenya), Samuel Tefera (Etiopia), Djiboutis Ayanleh Souleiman (3. plass på Bislett) og to ganger verdensmester innendørs, Yomif Kejelcha fra Etiopia.

Vel å merke etter en 12 timer lang flyreise over ni tidssoner for «Team Ingebrigtsen», som er kontraktforpliktet til å ta turen og delta i stevnet fordi det er «eid» av deres utstyrs-sponsor Nike.

Storebror Henrik Ingebrigtsen (28) skulle også ha vært med, for å løpe en dobbelt mile, men holdt seg «hjemme» i St. Moritz for å få skikk på kroppen etter skaden han pådro seg i hoften i forbindelse med inne-EM i Glasgow i begynnelsen av mars, der han tok bronsemedaljen på 3000-meteren - som Jakob Ingebrigtsen vant.

I et intervju med NRK foran start i Stanford søndag kveld, ga Jakob Ingebrigtsen uttrykk for at han ikke hadde til hensikt å «bremse»; han ville være offensiv på den solfylte og åpne stadion i Stanford på formiddagen lokal tid.

– Du må være med fremme der. Det er slik man blir bedre, og slik man kan vinne Diamond League, sa Jakob Ingebrigtsen.

Den yngste og nest eldste av løperbrødrene Ingebrigtsen klarte ikke å senke storebror Henriks norske rekord 3.50,72 på den engelsk milen på Bislett 13. juni. Søndag kveld norsk tid la de seg bak i feltet fra start, for så taktfast å «spise» seg fremover i det - nærmest taktisk perfekt.

Men Henrik har altså fortsatt rekorden.

– Det er en gave for oss som er glad i mellomdistanse å ha to løpere i verdenstoppen, utbrøt NRKs ekspertkommentator og OL-gullvinner på 800 meter, Vebjørn Rodal, etter den norske oppvisningen i Stanford.

