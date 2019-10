MØTES IGJEN I KVELD: OL-gullvinner Matthew Centrowitz og Jakob Ingebrigtsen kvalifiserte seg for kveldens VM-semifinale i Doha torsdag kveld. Foto: SRDJAN SUKI / EPA

VM-semifinalen: Jakob og Filip mot to løpere trent av dopingutestengte Salazar

DOHA (VG) Jakob og Filip Ingebrigtsen møter to amerikanere som har trent under omstridte og nå dopingutestengte Alberto Salazar i hvert sitt semifinaleheat i VM fredag kveld.

Matthew Centrowitz (29) er regjerende olympisk mester. Han var frem til nylig ikke regnet som gull- eller medaljefavoritt på 1500 meter her i Doha, inntil han nylig løp 5000 meter på 13 blank.

Det vil si to sekunder raskere enn Jakob Ingebrigtsens personlige rekord.

Semifinalene starter klokken 19.05 fredag kveld.

Centrowitz har vært en av flere utøvere i Nikes mangeårige Oregon-baserte løperprosjekt (NOP), ledet av Cuba-fødte Alberto Salazar (61). Tirsdag ble Salazar utestengt i fire år av USAs antidopingbyrå, og fratatt sin akkreditering for friidretts-VM i Doha – der åtte løpere som har vært i hans Oregon-baserte Nike-stall har stått og står i startlistene:

Fersk 10.000-verdensmester Sifan Hassan (løper 1500-finalen lørdag), Tysklands 22 år gamle stjerneskudd Konstanze Klosterhalfen (22, 5000-finalen lørdag), USAs VM-gullvinner på 800 meter i Doha, Donavan Brazier, og USAs Clayton Murphy (8. plass 800 m), Yomif Kejelcha fra Etiopia (10.000 m søndag), og Australias 1500-meterløper Jessica Hall, som overfor australsk mediene benekter at hun har hatt noe direkte med Salazar å gjøre.

Pluss Matthew Centrowitz og Craig Engels.

Centrowitz starter i samme semifinalefelt – heat to – som Jakob Ingebrigtsen i kveld. Hans landsmann Craig Engels (25) starter i heat en, sammen med Filip Ingebrigtsen. Engels havnet i en voldsom krangel med sin landsmann og lagkamerat Jenny Simpson torsdag kveld, nettopp på bakgrunn av Engels tilknytning til Alberto Salazar.

Hverken Matthew Centrowitz eller Craig Engels er under etterforskning for brudd på dopingreglene. Ingen har direkte uttalt at de mistenker dem for å ha gjort det.

Matthew Centrowitz har trent under Salazars ledelse i Nike Oregon Prosjektet (NOP). Han har ikke villet uttale seg om det under VM, men sagt at han vil gjøre det etter mesterskapet.

Under en halv time lang intervjuseanse med norske medier onsdag, uttalte Gjert Ingebrigtsen at han syntes dommen Alberto Salazar har fått er «ekstremt tøff». Han stusser imidlertid over at en trener kan bli utestengt over så lang tid, uten at noen utøvere er blitt det.

– Det kan hende det kommer noe i etterkant. Men vi synes det er veldig rart, uttalte Gjert Ingebrigtsen.

Jakob, Filip og Henrik er har alle tre Nike som utstyrssponsor. Gjert Ingebrigtsen tilbakeviser at de noen gang skal ha trent sammen med utøvere som har vært involvert i Alberto Salazars Nike-prosjekt i Oregon.

