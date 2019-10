NEDTUR: Stefan Holm var optimist på Sveriges vegne foran avstemningen om vinter-OL 2026 i Lausanne i juni. Den endte med at Milano/Cortina d’Ampezzo ble tildelt lekene av Holms IOC. Foto: Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

OL-gullvinner hopper av IOC: Lei pampbeskyldninger

OL-gullvinner Stefan Holm (43) vil ikke jobbe for Den internasjonale olympiske komité IOC lenger. Sveriges tidligere høydehopp-ess er lei av å bli kalt «pamp» og beskyldninger om korrupsjon.

Nå nettopp







– Det er slitsomt å bli kalt IOC-pamp og bli beskyldt for å være korrumpert, selv om jeg ikke er det, uttaler Stefan Holm i et intervju med Radiosporten i hjemlandet.

Intervjuet er gjengitt av blant andre Aftonbladet.

– Er det vanlig å få disse taklingene? spør Radiosporten.

– Ja, det får jeg hele tiden, svarer Stefan Holm.

Han vant OL-gull i Athen for 15 år siden. Året før tok han VM-sølv i Paris. Holm har også vunnet fire gull i høyde i innendørs-VM, pluss sølv og bronse i EM. Etter at han la opp for 11 år siden har han tatt verv og oppgaver i idretten internasjonalt. Blant annet som IOC-medlem.

les også Presidenten i Det europeiske friidrettsforbundet om tilskuertallene i Doha: – Skandaløst

Han var såkalt ambassadør for Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF under omdiskuterte friidretts-VM i Doha. Da forsvarte han oppdraget med at han ikke følte at han var et ansikt utad for Qatar, men for friidretten og IAAF. Han påpekte at arrangørstedet på mange måter ikke var det best egnede. «Fordelen» var imidlertid at de kritiske spørsmålene ble stilt, og at det ikke ville skjedd hvis VM ikke var blitt avviklet i Doha.

På spørsmål om fra hvilke hold kritikken kommer, svarer Stefan Holm i hver artikkel som skrives svensk mediene om IOC «forutsettes det jo at alle er bestukket».

– Det gjelder også for IAAF-delegater. Det er ikke alltid dritmorsomt (skitroligt), sier han.

les også FIFA-presidenten lo vekk kritisk Qatar-spørsmål: – Blir det vakreste VM-et

Stefan Holm konkluderer med at han vil ta et steg tilbake etter Tokyo-OL neste sommer. Det vil si at han avslutter sine oppdrag som IOC-medlem og trer ut av den private organisasjonen som eier OL.

– Det er en spennende tilværelse. Men det blir ganske mange reiser, sier Stefan Holm.

Han tilføyer at han nå vil bruke mer av sin tid til å følge opp sønnen Melwin (14), som i sommer satte svensk rekord i høyde for hoppere under 15 år med 2,09 meter. Han vant bronsemedaljen i det siste svenske mesterskapet i friidrett.

Ps! Kristin Kloster Aasen (58) er eneste ordinære norske medlem i IOC. Gerhard Heiberg (80) er æresmedlem. Svein Arne Hansen er president i Det europeiske friidrettsforbundet og i kraft av det styremedlem i IAAF.

Publisert: 23.10.19 kl. 18:09







Mer om