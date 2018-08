Karsten Warholm vant EM-gull: – Jeg skulle bare gi blanke i morgendagen

Publisert: 09.08.18 20:19 Oppdatert: 09.08.18 21:40

FRIIDRETT 2018-08-09T18:19:07Z

BERLIN/OSLO (VG) I fjor tok han VM-gull den 9. august. På dagen ett år senere ble Karsten Warholm (22) europamester i Berlin. Det er Norges 11. EM-gull i historien.

Storfavoritten Warholm løp inn til gull på 400 meter hekk torsdag kveld. Fredag skal han ut i finale på 400 meter uten hekker.

Nordmannen var ekstremt sliten etter målpassering. Det var tydelig at han hadde tatt ut alt.

– «Bare spring som det ikke kommer noen morgendag», sa Leif (Olav Alnes) til meg på forhånd. Jeg skulle bare gi blanke i morgendagen. Jeg la igjen alt på banen i dag. Leif sier de rette tingene, sa Warholm til VG da han kom i intervjusonen etterpå.

– Det var bare gull som sto i hodet på meg. Jeg kom hit for å vinne 400 meter hekk. Dette skal jeg nyte til i morgen, sa Warholm - og bedyret at han ikke tenker på 400 meter-finalen fredag.

















1 av 7 EM-HELT: Karsten Warholm løp inn til gull og ny norsk rekord på 400 meter hekk i Berlin i kveld. BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg var veldig fokusert. Jeg visste at det kom til å bli tøft i dag. Men jeg visste at også han hadde gitt mye, så jeg bare fortsatte. Men det kom som litt sjokk at han skulle løpe så fort, sa europamester Warholm om sølvvinner Copello.

– Jeg skjønte ikke at gullet var i boks før jeg kom over den siste hekken. Da så jeg at jeg hadde høyere fart enn ham.

Karsten Warholm snakket om presset som har vært på ham for å vinne - etter at han ble verdensmester i fjor.

– Jeg visste at folket forventet gull. Presset har vært enormt, men jeg digger det. Det trigger. Og det er vi selv som har lagt listen.

Han smilte godt over en «Bubka-rekord» - forbedring med ett hundredel.

– Hva tenker du om å gjenta suksess, spurte NRK-reporter Line Andersen da han var hos henne.

– Det er hardt , for nå jager alle meg. Og ikke minst handler det om å holde seg sulten hele tiden. Men alt dette motiverer meg fantastisk mye.

Han gjorde sitt livs løp med 47,64 i finalen. Det er norsk rekord med ett hundredel. Han var 17 hundredeler foran Copello i mål.

– Jeg er veldig stolt, sa kjæresten Oda Djupvik da hun ble intervjuet av NRK sammen med en hel gjeng fra Ulsteinvik.

– Han leverte med et smell, konstaterte treningskompis Amalie Iuel.

Stolt var også trener Leif Olav Alnes, som var ivrig opptatt med å filme både gulløpet og det som skjedde etterpå.

– Han er ekstremt flink til å takle presset. Vi prøver å være utviklingsorientert og dristig, sa han til VG.

– Hvordan er muligheten for gull på 400 meter fredag?

– Det skal veldig godt gjøres ... Men når han står på streken, kommer han til å gi full gass. Nå skal han få lov til å suge på karamellen i kveld. Det kommer ikke så mange øyeblikk som dette.

– Hva er det som er unikt med Karsten Warholm?

– Det er jo noe unikt med alle, men han er kanskje litt ekstra unik.

Warholm kom godt ut i finalen, men det gjorde også Yasmani Copello, som presset nordmannen. Men Ulsteinviks store sønn klarte å holde tyrkeren bak seg i spurten.

– Han var iskald i gjennomføringen sin. Han gjorde det feilfritt, fastslo NRK-ekspert Vebjørn Rodal på direkten.

Dette er Norges 11. EM-gull i friidrett gjennom tidene - og det kan bli flere allerede fredag kveld.

I VM for ett år siden vant Warholm på 48,35, 14 hundredeler foran sølvmannen Yasmani Copello.

– Karsten må løpe fortere for å bli europamester enn han gjorde for å bli verdensmester, fastslo NRK-kommentator Jann Post rett før finalen. Det fikk han helt rett i. Vinnertiden denne gang ble altså omtrent syv tideler bedre.

– Jeg er fornøyd. Min norske venn er fantastisk. Jeg er glad på hans vegne, og jeg er glad for at jeg var så nær ham, sa Copello til VG etterpå.

Warholm hadde på forhånd årets beste tid av en europeer med 47,65 over de ti hekkene. Han har forbedret seg over halvsekundet siden 2017-sesongen.

– Det er et tett program. Han må være skjerpet. I dag hadde han alt å tape, likevel leverer han sitt aller beste løp, sa sportssjef Håvard Tjørhom.

Opprinnelig skulle seiersseremonien for 400 meter hekk ha vært torsdag kveld, men på grunn av forventet uvær, ble den utsatt til fredag.



Her er Norges EM-gull i friidrett gjennom tidene:

1946: Godtfred Holmvang, ti kamp.

1950: Sverre Strandli, slegge

1986: Ingrid Kristiansen, 10 000 m.

1994: Geir Moen, 200 m.

1994: Steinar Hoen, høyde.

1994: Trine Hattestad, spyd.

2006: Andreas Thorkildsen, spyd.

2010: Andreas Thorkildsen, spyd.

2012: Henrik Ingebrigtsen, 1500 m.

2016: Filip Ingebrigtsen, 1500 m.

2018: Karsten Warholm, 400 meter hekk.

PS: Skulle Warholm også ta medalje på 400 flatt, vil han bli den første med EM-medalje på både 400 hekk og flatt siden den franske 70-tallsløperen Jean-Claude Nallet. Men Nallet fordelte medaljene på tre EM. En Warholm-dobbel i samme EM vil være unik.