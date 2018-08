KONKURRENTER: Filip Ingebrigtsen ble beskyldt for doping av Timo Benitz (til høyre for nordmannen) etter onsdagens 1500 meter på Olympiastadion. Foto: Ørn Borgen/NTB scanpix

Kom med dopantydning mot Filip Ingebrigtsen – så tok tyskeren selvkritikk

Publisert: 09.08.18 11:03 Oppdatert: 09.08.18 11:30

FRIIDRETT 2018-08-09T09:03:43Z

BERLIN (VG) Etter onsdagens dramatiske 1500 meter, gikk den tyske løperen Timo Benitz (26) langt i å antyde at regjerende europamester Filip Ingebrigtsen (25) har brukt ulovlige preparater.

Benitz løp i samme heat som Ingebrigtsen under onsdagens 1500 meter i Berlin. Etter at 25-åringen fra Sandnes falt rundt 700 meter fra mål, innhentet han likevel ledergruppen og tok seg videre til finalen på imponerende vis som nummer tre.

I et intervju med den tyske TV-kanalen ARD, som er gjengitt i avisen Bild , uttalte han følgende:

– Det er bare så tydelig hvordan han tok seg forbi. Som en konkurrerende utøver, som trener hver dag, ser jeg kritisk på det, sa Benitz, som etter det tredje og siste heatet innså at han var kvalifisert til fredagens finale på tid selv om han kom på plassen bak Ingebrigtsen.

Les også: Ingebrigtsen om dramaet: – Tror jeg falt på en høyttaler

Ville ikke utdype

Etter det kontroversielle utspillet sitt, var ikke Benitz interessert i å si så mye mer. I stedet for forlot han intervjuet etter en kort tilleggskommentar.

– Mener du han er dopet?

– Jeg ville brukt for mye tid på det hvis jeg skulle hengt meg opp i det, sa Benitz og gikk.

Anklagene ble gjengitt av blant andre tyske Bild som torsdag morgen mottok en melding fra en tilsynelatende angrende Benitz.

– Jeg vil aldri henge ut noen for å være dopet. Jeg må spørre meg selv hvorfor en løper som har falt, innhenter meg. Jeg må jobbe med min egen prestasjon, sier 26-åringen nå.

– Et kompliment

Håvard Tjørhom har fått med seg begge uttalelsene til Benitz. Om påstanden om doping, svarer toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund slik:

– Jeg tenker at det er et kompliment at Filip er såpass god at de tror han er dopet. Trioen Jakob, Henrik og Filip er alle på internasjonalt toppnivå på 1500 meter. De har dannet en treningsgruppe som er en av de sterkeste. De har lagt ned en systematisk jobb over mange år. Resultatene er utrolige, men hva skal jeg si? Det blir egentlig som et kompliment. Det er definitivt ikke i deres natur. Alle tre, Filip inkludert, blir testet utrolig ofte. Både av nasjonalt og internasjonale dopingbyrå, sier Tjørhom, som er på plass i Berlin, til VG.

– Også Benitz skal løpe finalen i morgen kveld. Tror du det vil påvirke tenningsnivået til Filip?

– Nei, definitivt ikke. Jeg tror ikke dette vil påvirke Filip noen ting. Han har andre ting å tenke på, så det går nok helt fint.

Ingebrigtsen-brødrenes pappa og trener, Gjert, har ikke besvart VGs henvendelser i denne saken.