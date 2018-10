Gjert ville ha Henrik Ingebrigtsen på langrennslandslaget

Henrik Ingebrigtsen var som junior en lovende langrennsløper, og pappa Gjert ville ha ham inn på landslaget. Frode Estil sier til VG at 1500-meterløperen kunne ha blitt like god på snø som på tartanen.

Det er i en ny bok, «Kunsten å oppdra en verdensmester», at Gjert Ingebrigtsen avslører at han ringte daværende landslagstrener for junior, Fredrik Aukland, og spurte om det var noen mulighet for å få inn Henrik der. Svaret var nei.

– Samtidig lurte friidrettsforbundet på hvordan det ble med løping for Henrik fremover. Da var valget enkelt. Vi droppet ski og satset for fullt på friidrett. Dette var i 2009, skriver pappa Ingebrigtsen i boken «Kunsten å oppdra en verdensmester», som er skrevet sammen med Frode Saugestad og utgis på Aschehoug .

Året før hadde Henrik Ingebrigtsen vunnet junior-NM på ski i Stokke. Han hospiterte noen uker på skilinjen på Meråker og trente under Frode Estil.

– Da ble han etter hvert en meget god skiløper, og kanskje best i klassisk, skriver Gjert Ingebrigtsen.

Frode Estil sier at Henrik Ingebrigtsen «har personligheten som kjennetegner folk som når langt».

– Noen idrettsutøvere ser du at har noe over seg. Henrik var helt tydelig en av dem, sier Estil til VG.

– Kunne han ha blitt like god i langrenn?

– Ja, jeg ser ingen grunn til at han ikke kunne blitt like god på ski og nådd toppen også der, men med fasit i hånd, valgte han nok riktig, smiler Frode Estil.

Han sier at Ingebrigtsen minnet han om Tor-Arne Hetland, som også kom flyttende fra sørvestlandet.

– Han var veldig fokusert og hadde virkelig et brennende ønske om å utvikle seg.

– Burde han ha blitt tatt ut på juniorlandslaget?

– Nei, ikke den gang, synes jeg. Det har ikke vært politikk for å ta ut så unge utøvere. Selv ikke Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo ble tatt ut så tidlig.

Gjert Ingebrigtsen beskriver i boken en spesiell opplevelse i forbindelse med en duatlon på Lillehammer.

– Henrik knuste de andre på den første klassiske biten, blant andre en sterk løper som Didrik Tønseth. Men så skjedde det noe før fristil som skulle gå som jaktstart noen timer senere. Snøen lavet ned og det blåste stiv kuling. Målseil og alt bare blåste vekk, og Henrik kom ikke i mål. Ingen visste hvor han var, og det ble stor leteaksjon, skriver faren, og forteller at han ble redd.

– Men til slutt dukket han opp litt omtumlet og fortalte at han hadde svimt av inne i skogen, fastslår Gjert Ingebrigtsen og fastslår at «vi begynte tvile på om dette var noe for oss».