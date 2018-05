AVTALE: Karsten Warholm sammen med Elkjøp-sjef Jaan Ivar Semlitsch. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Warholm med million-avtale: – All grunn til å åpne lommeboka for ham

Publisert: 15.05.18 13:01

Verdensmester Karsten Warholm (21) har fått en ny million-avtale. Sponsoreksperten Jacob Lund sammenligner 400 meter hekk-verdensmesteren med Ole Einar Bjørndalen.

Team Warholm har til nå vært veldig forsiktige med å kapitalisere på VM-gullet, men tirsdag offentliggjør de en avtale som er verdt mer enn en million kroner, etter det VG erfarer.

Elkjøp-sjef Jaan Ivar Semlitsch opplyste på en pressekonferanse at «jo flere medaljer, jo større blir avtalen».

– Warholm er den største av de største. Hadde jeg vært sponsorsjef i dag, hadde jeg visst hva jeg hadde gjort. Det er all grunn til å åpne lommeboka for ham, sier Jacob Lund, tidligere sponsorsjef i DNB og ekspert på sponsing.

– Han er som Ole Einar Bjørndalen, han er ekstremt dedikert.

– Og Karsten Warholm er hel ved, fastslår Lund.

– Det er hyggelig å lande denne avtalen, men jeg tror nok ikke det blir noe mer før sesongen starter, sier verdensmesteren selv.

Tidligere i vår skrev Warholm kontrakt med Norges Friidrettsforbund. I motsetning til Norges Skiforbund, som har slitt med å komme til enighet med noen av sine beste løpere, ble VM-vinneren og forbundet enige om en avtale som begge kunne være fornøyd med.

– Jeg synes friidrettsforbundet har vært rettferdige og gjort som de skal. Jeg setter pris på det. De må være kloke og sørge for at det er avtaler som begge parter må kunne leve med, sa Warholm til VG for noen uker siden.

Han sesongdebuterer i Roma, og deretter er det Bislett Games.

– Jeg håper å løpe fort fra første start, sier Warholm offensivt.

Roma-stevnet er den 31. mai, så følger Bislett den 7. juni.

