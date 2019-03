Jakob Ingebrigtsen tapte EM-gullet på 1500m: - Fornøyd

GLASGOW (VG) Jakob Ingebrigtsen (18) ble slått av regjerende mester Marcin Lewandowksi (31) og misset på sjansen til sitt andre EM-gull på et døgn.

Publisert: 03.03.19 21:05 Oppdatert: 03.03.19 21:25







Polske Lewandowski slo Jakob Ingebrigtsen på 1500-meteren i Glasgow søndag.

Dermed mistet nordmannen sjansen til å ta sitt fjerde EM-gull på et halvår.

Ingebrigtsen måtte gi tapt for Lewandowski sist de møttes i en finale. Det var i Kontinental Cup (IAAF Continental Cup i Ostrava) i september. Da hadde Ingebrigtsen vært syk etter EM i Berlin. Han ble da nummer tre. Det var sist han tapte for en europeer.

Nå ble han slått igjen. Men det ble sølv.

– Det er jeg veldig fornøyd med. Det var et greit løp. Jeg hadde håpet jeg skulle ha posisjonen han polakken hadde, men det var mindre sprut i beina enn jeg hadde håpet. Men det kostet litt å løpe 3000 meter i går, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK, som likevel er fornøyd med medaljefangsten.

– Det så ut som han var litt sliten?

– Ja, han er nok sliten både i hodet og bein. Det har nok vært tøffere enn han selv så for seg, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

– Den dagen i går var nok mentalt en stor utladning for han, fortsatte treneren.

Overlegen lørdag

– Jakob er født med et løpshode, uttalte trener Gjert Ingebrigtsen etter at hans yngste løpersønn hadde blitt den yngste vinneren i innendørs-EMs 50 år lange historie lørdag.

24 timer etter sin overlegne seier på 3000 meter tok Jakob Ingebrigtsen et imponerende igjen sølv på 1500 meter.

Men selv meldte han at det var 90 prosent sjanse for gull.

For halvannen uke siden slo han den ferske verdensrekordholderen og regjerende verdensmesteren på 1500 meter innendørs, Samuel Tefera (19) fra Etiopia, på distansen på en måte som ga gjenklang i friidretts-verdenen.

VANT LØRDAG: Her er Jakob Ingebrigtsen på toppen av pallen etter EM-gullet på 3000m lørdag. Foto: Petr David Josek/AP Photo / NTB scanpix

les også Jakob Ingebrigtsen: - 90 prosent sjanse for nytt gull

Det første fremstår ekstra imponerende med tanke på at friidretts-EM ifølge Gjert Ingebrigtsen kun var et avbrekk i treningen og «et steg på veien dit», nemlig friidretts-VM i Doha i månedsskiftet september-oktober.

– Ja, det er den tredje fasen av fire trenings-faser før VM. Den begynner mandag, forteller Gjert Ingebrigtsen.

Han vedgår at de to foregående fasene har gått nærmest knirkefritt for Jakob Ingebrigtsen, som i bare farten plukket med seg sin tredje europeiske terrengtittel i juniorklassen - samtidig som Filip Ingebrigtsen (25) vant den for seniorene - i begynnelsen av desember.

– Han har etablert seg i den ypperste klassen. Han er suveren på mange distanser. Men det er likevel et steg å ta, sier Gjert Ingebrigtsen med tanke på verdensmesterskapet.

Filip Ingebrigtsen, bronsemedaljevinner på 1500 meter for halvannet år siden, ble diskvalifisert i innledende heat i Emirates Arena fredag. Jakob Ingebrigtsen måtte i motsetning til lørdag, da Henrik Ingebrigtsen (28) kastet seg over målstreken til 3. plass, klare seg uten familiær medvirkning i 1500-finalen.

– Jeg tror Filip hadde tatt det om han var med, sier Gjert Ingebrigtsen.