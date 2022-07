BEST TIL SLUTT: Jakob Ingebrigtsen tok «bare» sølvmedaljen på 1500-meteren i VM i Eugene. Natt til mandag cirka klokken 03.18 norsk tid (start 03.05), vil han ta revansj og bli verdensmester for første gang – tror mange eksperter. Bildet er fra innledende heat på 1500 meter.

Internasjonale eksperter: Jakob tar sitt første VM-gull

EUGENE (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) kan vinne sitt første VM-gull på mesterskapets siste dag i USA. Internasjonale friidrettsjournalister og -eksperter tror stort sett at han vil gjøre det.

Finalen på 5000 meter menn starter klokken 03.05 natt til mandag norsk tid (klokken 18.05 søndag lokal tid i Eugene).

Jonathan Gault, sjefskribent for det amerikanske friidrettsmagasinet Lets Run:

– Jeg tar Joshua Cheptegei. Han er regjerende olympisk mester og viste at han har en utrolig fart da han vant 10.000-meteren (for en uke siden). Cheptegei var ikke hundre prosent i OL i fjor. En infeksjon og leddbåndsskade satte demper på forberedelsene hans. I tillegg tror jeg det blir et raskt løp, og Cheptegei har verdensrekorden.

Vinnertiden i de to siste globale mesterskapene har vært 12.58. Det er flere i finalefeltet som liker raske løp (Cheptegei, Nicholas Kipkorir Kimeli, Yomif Kejelcha).

FAVORITT: Ugandas Joshua Cheptegei vant 10.000-meteren i Eugene-VM for en uke siden.

– Bekymringen er været. Rundt 32 grader celsius og sol under finalen. Det er forferdelig for langdistanseløp. Hvis ingen setter opp farten, er det årsaken.

Cheptegei er favoritt, men Ingebrigtsen og Barega er også OL-mestere. Nicholas Kipkorir Kimeli og Jacob Krop (begge Kenya) må tas med i beregningen. Begge har løpt på 12.40 tidligere i år. En mulig overraskelse er Oscar Chelimo. Han var bare 16 år i OL i fjor, men vant sitt semifinaleheat mot en rekke stjerner da.

AMERIKANSK FRIIDRETTSEKSPERT: Jonathan Gault skriver for Lets Run.

Mats Wennerholm, sportskommentator Aftonbladet. Har dekket friidretts-VM siden det første i Helsinki 1983:

– Jakob Ingebrigtsen vinner. Han så sterk ut i forsøksheatet og kommer ikke til å gjøre noen taktiske feil denne gangen. Han vinner med en langspurt.

Det blir Ingebrigtsen, Joshua Cheptegei (Uganda) og Nicholas Kipkorir Kimeli (Kenya).

Jeg tror det vil bli dratt opp et ganske hardt temp, akkurat som på 10.000-meteren (som Cheptegei vant). Det blir ingen overraskelser.

Jacob Hård, mangeårig friidrettskommentator for SVT:

– Jeg sier Jakob, litt med hjertet. Men jeg tror han er veldig revansjesugen. Vi vet nok ikke hvor fort han egentlig kan løpe på 5000 meter, fordi han ikke har løpt så mange. Jeg tror ikke han er sjanseløs selv hvis det går fort.

Så tror jeg det blir som mesterskapsfinaler pleier å være. At det ikke går fort fra begynnelsen. Det kommer til å gå fort, men ikke fra start.

Jakob, Cheptegei, kanskje Barega – det blir de tre første.

En outsider? Ikke når det gjelder medaljene.

Pekka Holopainen, journalist Ilta-Sanomat, Finland:

– Jakob vinner. Blir det 12.40-fart, er det for fort for ham. Jeg tror vinnertiden blir 13.05 til 13.07. Joshua Cheptegei (Uganda) tar sølvmedaljen og Mohammed Ahmed (Canada) bronsemedaljen. Grant Fisher (USA) kan ta medalje. Men det vil vel ikke være en overraskelse.

Jack Waitz, friidrettsekspert og -trener:

– Jakob vinner. Han er en komplett løper, uansett løpsopplegg. Det blir Jakob, sølv til Joshua Cheptegei og bronse til Selemon Barega (Etiopia). Jeg tror ikke det blir stor fart fra start. Jeg er høyst usikker på utfallet, og det kommer til å bli overraskelser.

TRESTEGSMESTER: Christian Olsson vant OL-gull i Athen for 18 år siden.

Christian Olsson, ekspertkommentator SVT – OL-gull, VM-gull og EM-gull i tresteg:

– Jeg tror Ingebrigtsen har en stor sjanse til å vinne. Jeg tror han er veldig revansjesugen etter 1500-meteren. Det var uvanlig å se ham bli om-løpt. Men det blir tøft, og det blir et tøft slag. Blir det en langsom åpning, kan det åpne opp for flere – med et større lotteri bak de to foran.

Cathal Dennehy, friidrettsreporter fra Irland – skriver for blant andre Runner’s World og Daily Mail.

– Jakob vinner, etter min mening. Det vil stå mellom ham og Jacob Cheptegei, som med seieren på 10.000 meter har vist seg å være den beste langdistanseløperen her i Eugene. Jeg ser ingen andre som kan slå Jakob.

Jakob vinner av samme grunn som han tapte 1500-meteren. Han er mer en 1500 til 5000 meterløper. Hans eneste svakhet er når han møter en konkurrent med 800-fart (Jake Wightman), som er sterk nok til å henge med ham inntil det gjenstår 200 meter.

INTERNASJONAL EKSPERT: Cathal Dennehy skriver for blant andre Runner’s World, Daily Mail og Irish Examiner.

På 5000 meter vil han være i stand til å være med de beste til det gjenstår 400 meter, og så har han farten til å akselerere fra dem. I Doha (2019-VM/5. plass) var han ikke sterk nok til å fyre av sitt beste «kick» de siste 300 meterne. Men han er blitt mye bedre på 5000 etter det.

Østafrikanerne må løpe på under 12.45-tid for å bli kvitt Jakob før siste runde. Et raskt løp er en fordel for Cheptegei. Men det blir ikke lett. Hvis Jakob venter og venter og tetter lukene til Cheptegei, vil han ha den høyeste farten inn på oppløpet.

Det ender slik: 1) Jakob 2) Cheptegei 3) Barega.

Det blir et relativt tøft finaleløp. Jeg tror vinnertiden vil bli 13.00 til 13.05, som ikke er raskt nok til å brenne ut Jakob før siste runde.

Grant Fisher (USA) kan ta en overraskende bronsemedalje, hvis det blir høy fart.

HÅPER HAN TAR FEIL: Sondre Nordstad Moen.

Sondre Nordstad Moen, Norges beste maratonløper - for tiden under rehabilitering etter en akillesoperasjon:

– Jeg tror Jacob Cheptegei (Uganda) vinner fordi han er sterkest i et raskt løp. Etiopierne (3) kommer til å sette fart fra start. Jakob kan ikke ligge for langt bak når hardkjøret starter etter 2500 til 3000 meter.

Jeg tror det ender slik: 1) Cheptegei, 2) Selemon Barega (Etiopia), 3) Jakob Ingebrigtsen. Men når det er sagt, håper jeg at jeg tar feil og at Jakob vinner!

Jacob Krop (Kenya) er en outsider. Han virket sterk i forsøket og har løpt på 12.46 tidligere i år (personlig rekord 12.46,79).

Petter Landén, friidrettsreporter svenske Expressen:

– Joshua Cheptegei, fordi han enkelt sagt er best på denne distansen. Det blir Cheptegei, Krop og Ingebrigtsen.

Jeg tror det kommer til å gå ganske fort. Inspirert av hvor hardt Timothy Cheruiyot kjørte med Jakob på 1500 meter, tror jeg at de afrikanske stjernene kommer til å sette et høyt tempo umiddelbart.

Jacop Krop er mitt «skrällval». Han har ingen store meritter, men hadde best tid i kvalifiseringen og har nest beste tid på distansen i år. Jeg tror han tar medalje i stedet for Selemon Barega.