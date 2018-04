REKORD: Martin Roe imponerte i Firenze i helgen. Her fotografert i fjorårets VM. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Norsk ti-kjemper slettet 19 år gammel rekord

Publisert: 28.04.18 18:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FRIIDRETT 2018-04-28T16:51:35Z

Martin Roe (26) slettet en 19 år gammel rekord da han vant tikamp med 8228 poeng i Firenze lørdag. Det er årets fjerde beste resultat i verden.



Benjamin Jensens gamle norske rekord lød på 8160 poeng og var fra 1999.

– På forhånd hadde jeg aldri trodd dette, sier tikamp-helten til friidrett.no.

Martin Roes egen personlige rekord fra før lyd på 8144 poeng - og stammet fra det samme Firenze-stevnet i fjor.

Han lå an til norsk rekord etter fredagens fem øvelser i Firenze, men det store spørsmålet var om lysken ville holde. Det gjorde den.

Roe klarte serien 10,82 (100 meter), 7,53 (lengde), 15,46 (kule), 1,92 (høyde) og 49,78 (400 meter) den første dagen i Firenze.

– Jeg sliter med lysken og var forsiktig i høyde. Det gjorde vondt på 400 meter, men jeg kom greit igjennom, sa Roe etter første dag ifølge Norsk Friidrettsforbunds twitterkonto.

Lørdag imponerte han imidlertid med følgende resultater: 15,14 (110 meter hekk), 48,26 (diskos), 4,75 (stav), 66,64 (spyd) og 4.40,97 (1500 meter).

4,75 i stav er særlig imponerende, og skjedde etter at stavene først ikke kom med flyet.

Bergenseren sier at han pådro seg lyskeproblemene i Portugal tidligere i vår. Roe ser på Firenze-stevnet som en gjennomkjøring fram mot stevnet i Götziz.

– For Martins del et fantastisk resultat som viser at det som skjedde i London i fjor og under innendørs-NM i vinter ikke var noe blaff. Han har tatt ytterligere steg, og er nå med helt der oppe, sier toppidrettssjef Håvard Tjørhom til friidrett.no.

Lars Vikan Rise fra Nidelv ble nummer seks med 7600 poeng etter å ha avsluttet med 4.37.07 på 1500 meter.

Denne artikkelen handler om Friidrett