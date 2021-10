SATT PRIS PÅ: Karsten Warholm fotografert før premieren på filmen «Aksel» på Colosseum kino i Oslo onsdag. Lørdag hadde han kommet seg i penklærne under utdelingen i Lausanne.

Warholm kåret til beste utøver: − Mer motivert enn noen gang

Han tok tittelen i fjor, han tok den i år igjen. Karsten Warholm (25) er kåret til årets mannlige utøver av Det europeiske friidrettsforbundet (EA).

– OL-vinner på 400 meter hekk, Karsten Warholm, satte en ny fantastisk verdensrekord på 45,94 i finalen. Vi er beæret over å kunne kalle han årets mannlige friidrettsutøver, skriver EA i sin begrunnelse.

Warholm var selv til stede under utdelingen av «Golden Tracks 2021» i Lausanne i Sveits lørdag kveld og mottok prisen som han vant i konkurranse med Armand Duplantis (Sverige) og Lamont Marcell Jacobs (Italia).

Da han ble intervjuet etter utdelingen fikk Warholm spørsmål om hva det er han har som ingen andre har.

– Jeg vet ikke. Jeg har gjort dette en stund. Det jeg synes er interessant er at siden det startet med en gullmedalje i London i 2017 - det var vel på 48.35 - så har jeg hele tiden tenkt at jeg har gjort det jeg kan for å bli så god som jeg kan. Men hvert år finner jeg noe som jeg kan gjøre bedre. Nå vet jeg hva som må til for å være på dét nivået. Nå er det lidenskapen som jeg bruker til utvikling, sier en dresskledt Warholm.

Se Warholms beskjed til Lund Svindal:

Selv om han har vunnet Diamond League, tatt OL-gull og satt verdensrekord på 400 meter hekk er 25-åringen klar på at han overhodet ikke har tenkt til å slappe av og hvile på laurbærene.

– Jeg våknet dagen etter finalen i Tokyo, og da kom treneren min Leif (Olav Alnes) inn på rommet og sa «det neste er 44». Jeg ba om én dag pause. Jeg tror alltid at jeg kan gjøre noe bedre selv om det blir vanskeligere. Mange lurer på om jeg er umotivert på grunn av det jeg har oppnådd, men jeg er mer motivert enn noen gang. Hvis et selskap har sitt beste år noen sinne så stenger du ikke ned virksomheten, du fortsetter, sa Warholm fra scenekanten med troféet i hånden.

Sifan Hassan ble kåret til årets kvinnelige utøver i Europa. Hun tok OL-gull på 10.000 meter og 5000 meter.

Senere i år skal de samme prisene deles ut av Det internasjonale friidrettsforbundet. Der må Warholm finne seg i å være blant favorittene etter sin eventyrlige sesong. Han har tidligere vært nominert for prisen, men aldri vunnet den.