Warholms skade undersøkt: VM i fare

Karsten Warholms VM-deltakelse om seks uker kan stå i fare for å ryke. Det er kjensgjerningen etter at han tirsdag formiddag ble undersøkt av lege Thomas Torgalsen på Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo.

– Det er ikke hundre prosent sikkert, nei. Men det er et realistisk mål, og så må alle parter være klar over at det ikke kan gå, svarer Torgalsen på spørsmål om OL-gullvinnerens være eller ikke være i VM i Eugene 15.-24. juli.

– Det er ikke sikkert at VM går med Warholms deltagelse?

– Vi har tro, men ingen garanti. Vi har selvsagt diskutert VM i Eugene. Det kan bli en utfordring, svarer Thomas Torgalsen.

Han forteller at Karsten Warholm har en liten skade i hamstring, i høyre lår. Lårets bakside består av flere muskler. Warholms skade, som han pådro seg i sesongdebuten i Rabat, sitter i bicepsmuskelen.

– Det er kanskje den mest vanlige sprintskaden. Jeg har sett den mange ganger, sier Thomas Torgalsen.

Karsten Warholm må selvsagt droppe Bisletts Diamond League-stevne 16. juni. Det stevnet skulle i utgangspunktet vært hans første konkurranse denne sesongen, som inneholder VM og og deretter EM i München en måned senere. Karsten Warholm (26) er regjerende verdensmester på 400 meter hekk (2017 og 2019) samt regjerende europamester (2018). Da han vant OL-gull i Tokyo for 10 måneder siden satte han verdensrekord med 45,94 - en måned etter at han gjorde det samme med 46,70 på Bislett.

Han bestemte seg imidlertid for å dra til Marokko sist torsdag for å starte konkurransesesongen 10 dager tidligere enn først planlagt. Ut fra start i ytterste bane stoppet han brått opp etter å ha passert første hekk, og tok seg til høyre lår. Både Warholm selv og trener Leif Olav Alnes antok at det skyldtes en muskelkrampe.

– Det er på mikronivå. Det er så vidt noe synlig på følsom bildediagnostikk. Men det er ekstreme greier han driver med. Hamstring(skade) er lei. Han kan slå skaden opp igjen, forklarer lege Thomas Torgalsen (67), som selv er tidligere lengdehopper i friidrett.

Han sier videre at Karsten Warholm gjennomgikk en ultralyd- og MR-undersøkelse hos ham Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo.

Stockholm arrangerer sitt Diamond League-stevne, med 400 meter hekk på programmet, torsdag 30. juni. Det er også uaktuelt for Warholm. Han vil eventuelt dra rett til VM-start, med i praksis en hekkepassering i bena fra mesterskapsoppkjøringens konkurransedel. Torgalsen sier at det er «de siste 20 prosentene» som kan bli utfordrende. Det vil si den siste femtedelen av rehabiliteringen og opptreningen han nå må igjennom.

– Den siste delen, i full fart, kan bli utfordrende. VM er det store målet. Han må kunne løpe i full fart på trening. De er villig til å ta den risikoen, sier toppidrettslegen med ansvar for blant annet friidrett.

Torgalsen forklarer at Warholm allerede i dag, tirsdag, «begynte å trene så vidt»: Rehabiliteringstrening, ikke løping, men sykling - sirkulasjonstrening.

– Forsiktig bevegelse. Problemet er å spå hvor lang tid det vil ta. Går det fint, kan han ganske fort gå ut og løpe igjen. Det behøver ikke ta så mange dagene, sier lege Thomas Torgalsen.