TOPPHUMØR: Karsten Warholm under den internasjonale pressekonferansen i Lausanne onsdag. Torsdag kan han komme til å slette Thomas Schönlebes 34 år gamle europarekord (44,33).

Setter eks-kongen på plass før rekordforsøket

LAUSANNE (VG) Karsten Warholm (25) avfeier tidligere langhekk-konge Edwin Moses (65) sin påstand om at han ville slått ham hvis han i sin tid bokstavelig talt hadde kunnet løpe i verdensrekordholderens sko.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Edwin Moses er en legende i denne sporten. Jeg har stor respekt for ham. Han fortalte meg at han kunne slått meg med samme teknologi. Men jeg tror han kan prise seg lykkelig over at han aldri måtte konkurrere mot meg, uttalte Karsten Warholm – på engelsk og humørfylt – under det internasjonale pressetreffet her i Lausanne onsdag.

Med «samme teknologi» viser Moses til nåtidens lettere og mer spenstige banedekke og sko. Og bredden på toppnivå.

– Da jeg løp på 47,02 (daværende v-rek), var det uten konkurranse. Ingen andre løp under 49. Det var veldig, veldig forskjellig, har Moses uttalt etter tidenes beste langhekkfinale.

ROLLEBYTTE: Edwin Moses og Karsten Warholm møttes i Oslo for fire år siden (bildet), noen måneder før Warholm vant sitt første VM-gull på 400 meter hekk i London.

Amerikaneren – med to OL-gull (1976 og 1984), to VM-gull og 122 løpsseirer på rad (1977–87) – viser til opplysninger om det omdiskuterte banedekket i Tokyo og den moderne «teknologien» som angivelig gir en «innebygd» prestasjonsforbedring på to prosent.

Karsten Warholm og hans trener Leif Olav Alnes har åpenbart ikke mye til overs for spekulasjonene. Det hindrer imidlertid ikke Moses i å komme med et lite såkalt stikk til Warholm foran hans forsøk på å slette europarekorden på 400 meter flatt i Lausanne torsdag.

Rekordene Warholm kan slå i Lausanne Ekspertene mener Karsten Warholm slik forholdene var – og formen hans var – kunne ha løpt 400 meter flatt på 43,50 sekunder i Tokyo-OL. USAs Randolph Ross har årets beste tid med 43,85, satt i Eugene i juni. Det er samme tid som Steven Gardiner vant OL-finalen på i Tokyo. Østtyske Thomas Schönlebes 34 år gamle europarekord er 44,33, satt under VM i 1987. Stevne/banerekorden i Lausanne er 43,62 sekunder. Satt av verdensrekordholder Wayde van Niekerk i 2017, ett år før han satte gjeldende verdensrekord 43,03 i OL-finalen i Rio de Janeiro. Vis mer

I et videointervju uttaler Edwin Moses at Warholm – i likhet med da han selv prøvde – kan få problemer med overgangen fra å måtte øke antall steg og endre lengden på dem, som han naturligvis må uten hekker i veien.

– Jeg tror jeg er en av løperne som ikke taper for mye tid over hekkene. Det er grunnen til at jeg ikke vil forespeile hvor mye fortere jeg kan løpe 400 meter flatt (uten hekker). Vi må vente og se, sa Karsten Warholm til den internasjonale pressekorpset onsdag.

På bakgrunn av Karsten Warholms verdensrekord og Rai Benjamins «verdensrekordtid» 46,17 i OL-finalen på 400 meter hekk, har mange ment at begge ville ha slått OL-gullvinneren på 400 meter flatt, Steven Gardiner fra Bahamas, i finalen på 400-meter. Hvis de bare hadde løpt den øvelsen, og forholdene var de samme da som under langhekkfinalen. Hvilket de tilnærmet var.

Her i Lausanne kunne en duell mellom Warholm og Gardiner blitt en realitet. Men Gardiner har valgt å løpe 200 meter i Diamond League-stevnet torsdag kveld, mens Warholm går inn for å slette europarekorden til Thomas Schönlebe fra 1987.

Den er på 44,33 sekunder, og godt innenfor Warholms rekkevidde – med tanke på at han ifølge ekspertene ville vært i stand til å løpe 400 flatt på 43,50 i Tokyo for tre uker siden.

Karsten Warholm skal ifølge trener Leif Olav Alnes fortsatt være i sin beste fysiske form. Spørsmålet er i hvilken grad hodet hans matcher den etter OL-gull- og verdensrekordutladningen i Tokyo. Alnes er usikker på svaret, men samtidig ganske sikker på at forholdet skal være i balanse.

Slik så Warholm ut da han var i toppform for drøyt tre uker siden:

Regjerende verdensmester Steven Gardiner innfridde gullforventningene da han vant 400-meterfinalen i Tokyo med tiden 43,85, hele 23/100 foran sølvvinner Anthony Zambrano (23) fra Colombia og 34/100 foran Grenadas bronsevinner Kirani James (28).

Zambrano og James står heller ikke på 400-startstreken i Lausanne. Men Isaac Makwala (35) fra Botswana og Liemarvin Bonevacia (32) fra Nederland gjør det. De ble nummer syv og åtte i OL-finalen med 44,94 (pers 43,72) og 45,07 (pers 44,87).

Karsten Warholms personlig rekord er 44,87 fra Florø for fire år siden. I EM i Berlin «doblet» han ved å løpe 400 meter flatt etter å ha vunnet gull på langhekken (47,64). Da stivnet han fullstendig inn mot oppløpet og endte sist i finalen med 47,64.

Ps! Verdensrekorden på 400 meter er 43,03, satt av sørafrikaneren Wayde van Niekerk i OL-finalen i Rio de Janeiro for fem år siden (se infoboks for øvrige rekorder Warholm kan slå).