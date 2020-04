REKORDHOLDER: Isabelle Pedersen har den norske rekorden på 100 meter hekk med 12,72 sekunder. Den satte hun i 2018. Bildet er fra Bislett Games i fjor sommer. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Pedersen mistet toppstipend – taper ikke én krone

Norgesrekordholder Isabelle Pedersen (29) fikk ikke innvilget Olympiatoppen-stipend, men mister likevel ikke én krone og kan fortsette sin korthekksatsing med base i Los Angeles.

Det forteller toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges friidrettsforbund.

– Hun kan fortsette satsingen. Hun vil få lik oppfølging fra Olympiatoppen som den stipendutøverne får og taper ikke penger. Det er det vi som gjør, sier han.

Forklaringen er at friidrettsforbundets eliteutøvere inngår sine individuelle avtaler – kalt driftsbudsjett – i november måned. Det er avtaler som skal løpe ett år eller to år. Isabelle Pedersen, som avbrøt forrige sesong midtveis og ikke deltok i friidretts-VM i Doha, inngikk en ett års avtale.

Erlend Slokvik søkte Olympiatoppen om toppidrettstipend for Isabelle Pedersen, men navnet hennes sto ikke på listen over utøvere som er tildelt det for sommeren 2020 da den ble kjent for to dager siden. Stipendene fra Olympiatoppen inkluderes i driftsbudsjettavtalene friidrettsforbundet inngår med sine utøvere, og forbundet garanterer for den.

Dermed kompenserer toppidrettssjef Erlend Slokvik og friidrettsforbundet for eventuelt bortfall av Olympiatoppen-stipend, som i Isabelle Pedersens tilfelle. Hun ble tildelt Olympiatoppens B-stipend verd 70.000 kroner for sommeren 2019. I år ble det null. Hun er den eneste av 16 utøvere på forbundets elitelag som ikke vil motta Olympiatoppen-stipend inneværende år.

Isabelle Pedersen fikk det ikke til å stemme på 100 meter hekk under friidretts-EM i Berlin for snart to år siden:

På spørsmål om han vil påklage Olympiatoppens Pedersen-avslag, som han har mulighet til, svarer Erlend Slokvik nei. Han har ikke gjort det tidligere som sportslig ansvarlig i skiskytterforbundet, og akter ikke å gjøre det som toppidrettsjef friidrettsforbundet.

Olympiatoppen har gitt 104 individuelle utøvere og fire lag stipender for sommeren 2020. Norges friidrettsforbund søkte om drøyt 20 og fikk tildelt 19 – opp fire fra i fjor. En av søknadene som ble avslått ender likevel som faktisk tildeling i form av utviklingstipend (60.000 kroner). Årsaken er at utøvere som for eksempel formelt får tildelt A-stipend verd 120.000 kroner ikke blir mottaker av det – hvis vedkommende tjener 620.000 kroner eller mer som idrettsutøver.

Fire friidrettsutøvere ble tildelt A-stipend: Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen og Salum Kashafali.

Amalie Iuel ble ikke tildelt Olympiatoppen-stipend for 2019, men fikk utviklingstipend (60.000 kroner) i «andre runde» etter at friidrettsforbundet fikk innvilget søknaden om å overføre Karsten Warholms stipend til hans kvinnelige langhekk-kollega.

Iuel, som satte norsk rekord på 400 meter hekk under friidretts-VM i fjor høst, er tildelt B-stipend verd 70.000 kroner for sommeren 2020.

PS! Håndballandslaget for herrer og sandvolley-paret Anders Mol/Christian Sørum er tildelt lagstipend kategori A for sommeren 2020. Håndballandslaget for kvinner og fotballandslaget for kvinner er tildelt lagstipend kategori B.

