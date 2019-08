Her er Team Ingebrigtsens treningsparadis

ST. MORITZ (VG) Her forbereder Jakob (18), Filip (26) og Henrik (28) seg sammen med trenerpappa Gjert (53) til enda en økt i sitt trenings-paradis St. Moritz - 37 dager før de skal løpe for gull i friidretts-VM i Doha.

Det er er tirsdag morgen i den sveitsiske snobbebyen som ligger snaut 2000 meter over havet, nærmere tre timer i bil fra Zürich. Team Ingebrigtsen har invitert til pressetreff, annonsert som det siste før mesterskapet i Qatar 27. september til 6. oktober. Guttene er akkurat ferdig med den første av totalt tre økter skal gjennomføres i dag.

Foruten VG og en håndfull andre medier fra Norge, er BBC, Telegraph og den sveitsiske TV-kanalen SRF på plass. Vi har fått beskjed om å la være å håndhilse. «Ikke fordi» Jakob, Filip og Henrik er uhøflige, men for å unngå at de blir smittet av sykdom.

Team Ingebrigtsen har vært her siden lag-EM på hjemmebane i Sandnes for halvannen uke siden, og de har vært her en rekke ganger tidligere. Siste gang tidligere i sommer, da Filip og Jakob kombinerte oppholdet med en «svipptur» over ni tidssoner til California og en helikoptertur ned til Lausanne for å delta i Diamond League.

St. Moritz er deres favorittsted når det gjelder trening og oppkjøring til mesterskap og konkurranser i stevneserien Diamond League. Etter planen skal de oppholde seg her helt frem til fire til fem dager før VM starter.

Årsaken til valget av treningssted er sentral plassering i Europa, nært til konkurranse og stevnesteder. De bor i spartansk innredet leiligheter rett inntil friidrettsbanen, forteller Gjert Ingebrigtsen, samtidig som han også nevner at det er fryktelig dyrt her, og at han gjerne skulle sett at det fantes et annet og billigere sted som praktisk og treningsmessig var like perfekt.

VG har via friidrettsforbundets pressekontakt spurt han om treningsplanen for denne uken. Svaret fra tidenes mest suksessrike norske friidrettstrener er at han ikke ønsker å gå ut med det.

Intervjurundene med tilstedeværende presse starter imidlertid klokken 11.00. Team Ingebrigtsen har avsatt to timer. Før den tid har Jakob, Filip og Henrik fullført en «kort tur» på rundt 40 minutter i et regn og tåketungt St Moritz, og litt bøy og tøy samt to løp hver på friidrettsbanen.

Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Team Ingebrigtsen er ikke alene om å ha lagt sin elsk på alpelandsbyen med noen få tusen fastboende, kjent for å tiltrekke seg internasjonale jetsettere vinterstid - med et prisnivå deretter. En rekke idrettsutøvere med utholdenhet som viktigste våpen snirkler seg gjerne opp den mildt sagt kronglete veien til stedet som arrangerte vinter-OL i 1928 og 1948.

I sommer var blant mange andre Marcin Lewandowksi der. Lewandowski vant gull foran Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter i inne-EM i Glasgow i vinter.

I denne høyden produserer kroppen flere røde blodlegemer, som transporterer oksygen til musklene.

– Høyde, god temperatur og frisk luft, svarer Karoline Bjerkeli Grøvdal på spørsmål om hvorfor hun også ofte velger St. Moritz som treningssted.

Siste helg løp hun til årsbeste 9.22,69 og ble nummer åtte på 3000 meter hinder under Diamond League-stevnet i Birmingham. Kommende helg drar hun antakelig «opp» til St.Moritz for å trene der i to uker.

– Det er kort reisevei under sesongen, fra Norge og til stevner i Europa. Det er nydelige løpestier og trenings-fasiliteter, og kort vei til alt du trenger i forbindelse med en treningsleir: Bane, du kan løpe rett ut fra hotellet, restauranter og så videre, tilføyer Karoline Bjerkeli Grøvdal.

I likhet med Filip og Jakob Ingebrigtsen vil hun stille til start i to øvelser i VM. For hennes del gjelder 3000 meter hinder og 5000 meter, før europamesterne 5000 og 1500 meter. Henrik er kun kvalifisert for 5000 meter i VM.

Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges friidrettsforbund forklarer at høyden over havet passer bra for mellom- og langdistansebrødrene fra Sandnes. «Høyere opp» ville de ha måttet redusere farten på selve løpingen. Samtidig er det kun én time å kjøre til bane i lavlandet, rett over grensen til Italia.

– Banen (i St. Moritz) ligger rett ved der de bor, samt at det er fine runder på grus og asfalt. Det har Har nok også litt med at de trives i denne byen, og at det ikke for langt til flyplassen når de skal delta i stevner, svarer Erlend Slokvik på VGs spørsmål om hvorfor St. Moritz er egnet for dem.

– Er det forbundet med risiko å trene der, med tanke på sykdom, «overtrening» i forbindelse med høyde?

– Det er liten risiko med hensyn til sykdom. Det er god mat, drikke og ren luft der. Man kan selvfølgelig trene for mye eller hvile for lite, men den det kan skje overalt, svarer toppidrettssjefen.

Erlend Slokvik foreteller at Team Ingebrigtsen har stipend fra forbundet som dekker disse oppholdene. Fysioterapeut og annet støttepersonell dekkes forbundet og Olympiatoppen. Friidrettsforbundet har også fått støtte fra Olympiatoppen til oppholdene i treningsparadiset.

