Warholm satte verdensrekord på 300 meter hekk: - Det er sykt

BISLETT (VG) Karsten Warholm knuste verdensrekorden på 300 meter hekk under «Impossible Games» på Bislett.

Den forrige rekorden tilhørte briten Chris Rawlinson og var på 34,48. Warholm løp i mål på 33,79.

– Det er sykt. Det er litt morsomt for Leif Olav sa at jeg kunne slå rekorden med over et halvt sekund, men jeg tenkte: «Nei. Er du syk i hodet? Det går ikke.» Men vi har trent bra og formen har vært fin. Når han sier det, gir det meg litt troen. Og så satt den! Det er så nydelig, sier Warholm i et intervju på NRK.











fullskjerm JUBLET: Warholm etter rekorden.

– Ingen har vært i nærheten

Prestasjonen fikk både eksperter og trener Leif Olav Alnes til å rose 24-åringen.

– Ingen har vært i nærheten av en slik tid noensinne. Under 34 sekunder! Det er fryktelig fort, sier NRK-kommentator Jann Post.

– Det var strålende, mener trener Leif Olav Alnes.

– Det er så fint å få kjent på adrenalinet igjen, konkurrere og vist litt hva jeg er god for. Jeg savnet litt folk her, men jeg vet at alle hjemme er med meg og støtter. Det er veldig hyggelig, sier Warholm.

Publisert: 11.06.20 kl. 20:45

