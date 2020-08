Warholm ni hundredeler unna verdensrekorden: – Det er helt rått

Karsten Warholm (24) satte ny karrierebeste med tiden 46.87 på 400 meter hekk. Sunnmøringen nærmer seg stadig Kevin Youngs verdensrekord fra 1992.

– Fantastisk løp. Det var vanskelige forhold. Det er helt rått, sier trener Leif Olav Alnes til VG.

Han «prøver nå å skrape» Warholm sammen, som han uttrykker det, for å få ham klar til å løpe også 400 meter flatt senere i stevnet.

På sin Instagram-profil skriver Warholm at han skal løpe 400 meter flatt klokken 17.37. Han står også på arrangørens startliste.

På spørsmål om hvor mye Karsten Warholm tapte da han feilet og krasjet i hekken mot slutten av løpet, svarer treneren: – Huff, ikke spør meg!

– Jeg tror du, jeg og alle så hvor nær det var. Det er 10 hundredeler, da ville han satt verdensrekord, sier Ståle Jan Frøynes, Karsten Warholms stevnefikser - mens han følger opp Amalie Iuel etter hennes sesongdebut på 400 meter i Stockholm.

Iuel ble nummer tre med tiden 55,92 sekunder og var foran sterke konkurrenter som danske Sara Slott Petersen og sveitsiske Lea Sprunger.

– Det er jo det beste løpet «ever» han har gjort, og forholdene tatt i betraktning «helt sinnssykt», som de unge vil si. Han er en kriger og gikk inn striden mot vind, hekker og forventninger som ingen annen. Verdensklasse er bare fornavnet, tilføyer Ståle Jan Frøynes.

FORNØYD: Karsten Warholm etter løpet. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

– Dette er helt borti natta, konstaterte NRK-kommentator Jann Post etter 24-åringens løp under Diamond League-stevnet i Stockholm.

Friidrettsesset Karsten Warholm fulgte opp superløpet i Monaco med nok et strålende løp på 400 meter hekk.

Fra bane åtte løp han inn til tiden 46.87 og satte dermed personlig rekord. Han forbedret sin egen europarekord, som han satte 29. august i fjor da han løp inn til tiden 46.92 i Zürich.

– For et løp alene i vinden. Det finnes nesten ikke grenser, nå var han nære. Kevin Young, du kan ikke føle deg trygg når han gjør dette alene i vinden, sier Post etter løpet, og siktet til at Warholm løp i motvind på den ene langsiden.

I FARTA: Karsten Warholm i aksjon under Diamond League-stevnet i Stockholm. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Hektet på siste hekk

Han nærmer seg også verdensrekorden til Kevin Young som har stått siden 1992. Verdensrekorden er på 46.78. Han var dermed bare ni hundredeler unna rekorden – som muligens glapp på tampen av løpet.

Da rev han den siste hekken. Der mistet han etter alt å dømme de ni hundredelene han manglet.

Youngs rekord blir dermed stående – enn så lenge. Amerikaneren satte den for 28 år siden under OL i Barcelona.

Den tidligere friidrettsutøveren Kajsa Bergqvist, som tidligere har vunnet VM- og EM-gull, samt OL-sølv i høyde, sier til STV at hun fikk frysninger av løpet til Warholm.

– Frysninger. Det er ståpels over hele kroppen. Han er helt utrolig. I en klasse for seg selv, sier hun.

Selv om Warholm hektet på den siste hekken, gikk det heldigvis ikke like ille for ham som det gjorde da tidligere VG-journalist Morten Stokstad ga hekkeløp et forsøk:

