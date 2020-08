VISTE MUSKLER: Karsten Warholm, her under «Impossible Games» på Bislett Stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk

Warholm med ny personlig rekord - ni hundredeler unna verdensrekord

Karsten Warholm (24) satte ny karrierebeste med tiden 46.87 på 400 meter hekk. Sunnmøringen nærmer seg verdensrekorden til Kevin Young.

For mindre enn 10 minutter siden

– Dette er helt borti natta, konstaterte NRK-kommentator Jann Post etter 24-åringens superløp under Diamond League-stevnet i Stockholm.

Friidrettsesset Karsten Warholm fulgte opp superløpet i Monaco med nok et strålende løp på 400 meter hekk. Han løp inn til tiden 46.87 og satte dermed personlig rekord. Han forbedret ssin egen europarekord. Den satte han 29. august i fjor da han løp inn til tiden 46.92 i Zürich.

– For et løp alene i vinden. Det finnes nesten ikke grenser, nå var han nære. Kevin Young, du kan ikke føle deg trygg når han gjør dette alene i vinden, sier Post etter løpet, og siktet til at Warholm løp i motvind på den ene langsiden.

Han nærmer seg også verdensrekorden til Kevin Young som har stått siden 1992. Verdensrekorden er på 46.78. Han var dermed bare ni hundredeler unna rekorden - som muligens glapp på tampen av løpet.

Warholm trøblet nemlig på tampen av løpet da han rev den siste hekken. Der kan han faktisk ha tapt verdensrekorden.

Youngs rekord blir dermed stående - enn så lenge. Amerikaneren satte rekorden for 28 år siden under OL i Barcelona.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 23.08.20 kl. 16:06

Fra andre aviser