FAMILIEFOTO: Liva Ingebrigtsen tar bilde av svigerfar Gjert og ektemann Henrik under pressetreffet foran lag-EM i Sandnes fredag til søndag. På armen har hun andrefødte Charlotte (8 med). Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Gjert Ingebrigtsen: – VM-planen er klar

SANDNES (VG) Etter litt frem og tilbake slår Gjert Ingebrigtsen (53) fast at VM-planen for mesterskapet i sikkert brennhete og kanskje svært luftfuktige Doha om snaut to måneder er klar.

– Nå er det ikke usikkert lenger, nå der det klart. Vi har justert avreisetidspunktet til Doha. Vi har drøyd det litt. Vi ønsker ikke å sitte i Doha lenger enn vi må, sier han til VG under et pressetreff i Sandnes torsdag ettermiddag.

– Diskusjonen har gått mellom oss selv; hvordan skal vi ta «den siste». For oss har ikke VM hatt voldsomt fokus på forsesongen. Det har vært helt andre ting. Å løpe fort, få med «alt» med USA (Diamond League-stevne i California), og hit og dit, tilføyer Gjert Ingebrigtsen.

Før han fortsetter å argumentere for VM-planen, som nå – så å si – er spikret.

les også Gjert Ingebrigtsen: Vurderer å si opp jobben og bare være trener

– Ettersom tiden har gått, er det blitt mer snakk om Doha. Skal vi delta i en eller to øvelser? Hvis vi bare skulle ha løpt 1500 meter (finalen 6. oktober) ville vi drøyd avreisen enda lenger. Men når noen (Jakob og Filip) truer med å løpe begge, og en definitivt bare skal løpe den første (Henrik), må vi gjøre ting litt annerledes, forklarer han.

Tidligere i sommer sa Gjert Ingebrigtsen at avreisen til Qatar for han og «guttene» – europamesterne Jakob (18), Filip (26) og Henrik (28) – ville være 15. september. På deres hjemmebane her i Sandnes foran lag-EM fredag til søndag, forteller han at de vil være på plass i Persiabukta og VM-byen søndag 22., mandag 23. eller tirsdag 24. september.

SJEFEN OG SJEFEN: Friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik og Gjert Ingebrigtsen i Sandnes torsdag. I bakgrunnen blir Henrik Ingebrigtsen intervjuet av VGs reporter. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Kvalifiseringsheatene på 5000 meter, som alle tre per dato etter planen skal løpe, starter på kvelden fredag 27. september.

– Er det helt klart at to av dem skal løpe to øvelser?

– Nei. Vi melder dem nok på. Men vi vil drøye det. Fristen er kokka 09.00 den 26. september. Da de har satt føttene i piggskoene til første løp, er det gjort – hvis det skulle bli 5000 meter. Da er det ikke mulig å «baile», svarer Gjert Ingebrigtsen – før han understreker at det hefter usikkerhet ved denne planen.

– Hva består usikkerheten i?

– Om vi skal ta den risikoen. Det er ikke helt sikkert at forholdene der er forutsigbare når det gjelder varme og klima. Det ser vi først når vi kommer ned; Hvordan er magefølelsen da. Det er dumt å ta beslutningen før vi er der, svarer Gjert Ingebrigtsen på VGs spørsmål.

Etter all sannsynlighet vil «Team Ingebrigtsen» oppholde seg på sitt faste treningssted med base i sveitsiske St. Moritz frem til det. Med en åpning for å flytte litt på seg av hensyn til tilvenning til det som venter i dem Doha. Det er årsaken til «usikkerheten» når det gjelder eksakt ankomstdag tidlig den uken VM (27. september til 6. oktober) starter.

Gjert Ingebrigtsen vedgår at «de» – det vil si han og Henrik Ingebrigtsen – gikk på en varmesmell (og protestsmell) da de kom til VM-byen Beijing kort tid før mesterskapets start for fire år siden.

Han mener imidlertid at Ingebrigtsen-kvartetten ikke risikerer en reprise nå. Konfrontert med at de ikke har gjennomført hete- og luftfuktighetstester i Olympiatoppens klimarom ved Sognsvann i Oslo, gir han uttrykk for at det ikke er nødvendig. Gjert Ingebrigtsen sier at de kan «oppsøke» de klimaene de ønsker, fordi de bare har seg selv – og piggskoene – å drasse på. Det ville vært annerledes om de var avhengig av masse utstyr.

Friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik sier at han overfor Gjert Ingebrigtsen «har vært tydelig på» nødvendigheten av varme-akklimatiseringen. Han bekrefter også at «de bommet» i forbindelse med Beijing-VM i 2015.

les også Kan bli brennhett i Qatar-VM: – Skal ikke tilpasse oss varmen

Erlend Slokvik mener det ville være en «fordel» om alle Norges VM-utøvere var blitt testet i klimarommet, også med tanke på OL i like klimavanskelige Tokyo om et år. Men Slokvik sier samtidig at han har godkjent Gjert Ingebrigtsens planer for Norges tre største stjerner og medaljekandidater sammen med regjerende verdensmester Karsten Warholm (23).

– Du har kvalitetssikret opplegget deres?

– Ja, det er en del av jobben min, svarer Slokvik.

Han sier «det viktigste» er et gitt antall dager i varmen – 10 til 12 dager – før konkurransestart. Men om det er i Doha eller et annet sted, «spiller ingen rolle».

Publisert: 10.08.19 kl. 04:46