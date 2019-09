Jakob Ingebrigtsen disket - Norge anker

DOHA/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen (19) er disket fra mandagens 5000-finale. Filip (26) og Henrik Ingebrigtsen (28) kvalifiserte seg. Norge har anket avgjørelsen.

Oppdatert nå nettopp







Friidrettsdramaet fredag kveld nådde sitt klimaks litt over 20 norsk tid. På de oppdaterte resultatlistene til arrangøren var ikke navnet til Jakob Ingebrigtsen lengre inne blant finalistene i 5000m.

– Det var ikke min skyld, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK om hendelsen som ble dømt uregelmessig.

Han løp tre steg utenfor banen på sisterunden. Det tettet seg til i feltet, og det ser på TV-bildene (se øverst i saken) ut som han blir skubbet litt til siden slik at det gikk utover balansen.

Vi oppdaterer saken!

– Jakob er diskvalifisert. Norge har lagt inn en anke. Den er nå til behandling, sier pressetalsmann i Norges friidrettsforbund, Knut Skeie Solberg, til et samlet norsk pressekorps på stadion.

Dersom protesten fra Storbritannia tas til følge er det britenes Andrew Butchart som får løpe finalen på bekostning av Ingebrigtsen.

Knut Skeie Solberg forteller at Jakob Ingebrigtsen sitter rolig og følger med fra gangen sammen med far Gjert Ingebrigtsen. Han beskrives å være i godt humør tross avgjørelsen.

– Jeg håper at de skal se det fra min side. Jeg ble dyttet innenfor listen, sier Ingebrigtsen selv til NRK.

Følg med live fra Doha her:

VGs friidrettsekspert mener diskvalifiseringen er kvass:

– Jeg synes, sett med norske øyne, at denne er streng. Det skjer ofte når det drar seg til i 5000 at det blir sånn. Men juryen må forholde seg til protestene til de utenlandske utøverne og behandle deretter, sier Sindre Buraas, tidligere 5000m-løper.

Slik var dramaet:

Først kvalifiserte Jakob Ingebrigtsen seg ved å bli nummer fire i sitt heat på 5000 meter.

I heatet etter fulgte storebrødrene opp. Filip tok tredjeplassen. Henrik ble nummer syv, men tiden holdt til finale.

Tre norske løpere, attpåtil fra samme familie, var klare for finalen.

– Fantastisk, sa Filip, idet han sprintet forbi norsk presse etter løpet.

– Kjennes bra ut. God form. Tre av tre. Bra norsk dag, sa han i intervju med NRK.

Så kom beskjeden - de tre skulle ikke likevel løpe i samme finale.

– Det blir tre gull, sier Jakob Ingebrigtsen spøkefullt på spørsmål fra NRK om hva han trodde om VM-finalen mandag. Den må han nå følge fra siden.















Alle foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Risikofylt

For det var ikke direkte enkelt for Jakob Ingebrigtsen. Den regjerende europamesteren lå lenge kontrollert plassert midtveis i feltet. Da tempoet økte, fant stortalentet plass innerst i banen, og det gikk veien. Trodde man.

I etterkant av løpet viste NRK et intervju med far Gjert Ingebrigtsen, han var tydelig opprørt og mente det var flere feil underveis.

– Et ekstremt risikofylt løp. Han holdt på å tryne flere ganger der, sa han.

Han ble bedt om å utdype.

– Han springer veldig rotete. Tiden er ok, fortsatte Gjert Ingebrigtsen.

– Han tar nok litt stor risiko, erkjenner toppidrettssjef Erlend Slokvik i intervju med VG.

les også Jakob om dopingjakten: Nå blir de beste tatt

Så hevdet han overfor kanalen at han var redd sønnen kom til å bli disket. Fordi han altså tråkket utenfor banen på sisterunden.

Henrik Ingebrigtsen fikk se bildene på direkten.

– Regner med at det går greit. Han blir dyttet litt ut der, sier eldstebroren.

– Han er ikke disket. Det er bare å slutte å gnåle om det. Skulle han vært disket, er det da han kom i mål. Det er da du blir disket, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Men det var ikke over, for Jakob Ingebrigtsen ble senere diskvalifisert.

– Sesongens største mål for meg. Følte meg bra på slutten der. Fart som om jeg skulle bestilt den selv. Man ser nok at jeg har vondt i tåa, men jeg har litt å gi på de to siste rundene. Hver plassering bedre enn nummer 15 i finalen er en bonus, sier Henrik Ingebrigtsen til VG før nyheten om lillebroren ble kjent.

Finalen på 5000m går mandag kveld.

For Warholm ble det grei skuring på 400m hekk:

Publisert: 27.09.19 kl. 19:09 Oppdatert: 27.09.19 kl. 21:12







Mer om