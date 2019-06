Filip Ingebrigtsen slo familierekorden på 5000 meter i Roma

Filip Ingebrigtsen (26) har slitt denne våren. Men på 5000-meteren i Roma truet han den 15 år gamle norske rekorden til Marius Bakken i et løp der han slet seg inn til 13.11,75.

For 26-åringen lå foran tidene Marius Bakkens passerte på da han satte sin norske rekord på distansen i 2004 med tiden 13.06.39.

Men Ingrbrigtsen skjønte at det ikke ville gå mot slutten. En runde før mål passerte han på 12.10. En runde senere løp han meget stiv inn til 13.11,75. Men dette er den nest beste norske tiden gjennom tidene på 5000 meter og foran Henrik Ingebrigtsens familierekord på 13.16.

– Han ble litt ivrig da det var en runde igjen og fikk det veldig de siste 100 meterne. Han er på god vei tilbake til normalen. Jeg må si dette var godkjent. Men dette er er han nok ikke mer enn greit fornøyd med, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK som mener sønnen kan være kapabel til tider under 13 minutter fremover.

Telahun Haile Bekele van løpet på 12.52,98 foran Selemon Barega på 12.53.04. Ingebrigtsen ble nummer 14 og var tredje beste europeer.

- Jeg skulle gjerne hatt mer igjen på slutten. Jeg hadde sting veldig tidlig og kunne ikke slappe av. Jeg ville bare ha jevnt løp til mål og gikk opp i feltet for ikke å bremse. Jeg var seig på slutten. Men dette er veldig bra så tidlig. Spesielt med tanke på det jeg har vært gjennom de 2-3 siste ukene, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

Ingebrigtsen har slitt i forkant av sesongen andre løp. I mai ble han slått på 1500 meteren under Trond Mohn Games i Bergen.

Det var etter høydeoppholdet at problemene han har slitt med hver vår igjen meldte seg da han kom tilbake til Norge. Teamet tror det er allergi, men har ikke fått fastslått en årsak. Men problemene gjorde også at han sto over DN-Galan der Jakob Ingebrigtsen imponerte med en knallsterk på 1500-meteren i den svenske hovedstaden.

Men nå ser det ut til å løsne. Etter 5000-meteren i Roma sto han lenge lent over rekkverket på stadion etter løpet.

Mens brødrene Jakob og Henrik sto over stevnet stilte Filip Ingebrigtsen opp i et 5000 meter-felt med rå deltagelse. Og det ble kjørt hardt på fra start.

Ingebrigtsen med tidligere pers på 13.30 uttalte før løpet at han hadde mål om en tid mellom 13.10–13.20 på distansen som han ikke har særlig stor erfaring med internasjonalt.

Han la seg langt bak i feltet fra start i det raske startfeltet som passerte første 1000-meteren på 2.32. Det roet seg imidlertid etter den voldsomme starten som pekte mot en tid ned mot 12.40. Men det gikk unna også for Ingebrigtsen lenger bak i feltet.

