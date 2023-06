VAR SJÅFØR: Gjert Ingebrigtsen kjørte Narve Gilje Nordås til Diamond League-stevnet, men var ikke til stede på Bislett.

Gjert Ingebrigtsen om elevens supertid på Bislett: − Jeg har ikke sett løpet

Gjert Ingebrigtsen var i Oslo, men ikke inne på Bislett torsdag kveld. Treneren har fortsatt ikke sett løpet der eleven Narve Gilje Nordås brøt drømmegrensen på 1500 meter.

Han hadde ikke trenerakkreditering til Diamond League-stevnet og var ikke til stede på Bislett.

Ingebrigtsen mener Gilje Nordås' mentale utvikling, og å studere Jakob Ingebrigtsens løp, har bidratt til suksess.

Han ser muligheter for Gilje Nordås i VM og OL og mener han har medaljesjanser. Vis mer

Jakob Ingebrigtsen satte personlig og europeisk rekord da han løp inn til ny Bislett-rekord på distansen (3.27,95). Men de aller største følelsene kom hos Ingebrigtsens tidligere teamkompis da Gilje Nordås også løp under 3.30. Etterpå gråt han av glede.

Det var slutt for Gjert Ingebrigtsen som trener for sønnene i fjor, men nå opplever 57-åringen et nytt eventyr med Gilje Nordås (24) fra Voll på Jæren. Han har reist til et høydeopphold i St. Moritz med Narve Gilje Nordås.

Til VG forteller Ingebrigtsen at han ikke så 1500-meteren på Bislett:

I TÅRER: Narve Gilje Nordås gråt etter løpet. Her sammen med Mounir Akbache.

– Hva tenkte du da du så at Narve løpe inn til 3.29,47?

– Jeg har ikke sett løpet.

– Var du ikke der?

– Jeg var ikke til stede på Bislett.

– Hvorfor ikke?

– Det må gudene vite. Jeg kjørte Narve og slapp ham av der borte, og jeg hadde egentlig ingen TV å se på.

– Men hvorfor?

– Nei, det er ikke vits å gå inn på.

Gjert Ingebrigtsen hadde ikke trenerakkreditering til Diamond League-stevnet. Bislett-general Steinar Hoen forklarer hvorfor lenger nede i denne saken.

FIKK OPP FARTEN: Narve Gilje Nordås og Filip Ingebrigtsen under Bislett Games.

– Uansett, du vet jo hvordan det endte. Hva tenker du om løpet?

– Jeg visste hvordan det kom til å gå hvis han bare kom på startstreken. Jeg trodde i nærheten av 3.30, det gjorde jeg. Men jeg hadde ikke trodd under 3.30, det må jeg innrømme, sier Ingebrigtsen.

– Hva vil du si om utviklingen til Narve?

– Utviklingen har vært formidabel. Men han hadde det inne i fjor også. Han viste da hva som bor i ham. Den store forskjellen er at da var han ikke i stand til å få det ut i konkurranse. I de viktige løpene var resultatene dårlige, men han fikk det til i de uvesentlige løpene. I fjor høst fant han ut at han ikke ville fortsette som løper. Så det var en slitsom høst. Men jeg fikk ham på andre tanker.

– Jeg tror at akkurat etter Bislett Games og i lang tid fremover så kommer han til å være glad for at den beslutningen ble gjort om.

Gjert Ingebrigtsen forteller at han har bedt Narve Gilje Nordås om å studere gamle Jakob Ingebrigtsen-løp.

– Det er en instruksjon han har fått av meg. Å se på Jakobs gamle løp det er lærebok i hvordan man løser løpene til man får bygget opp nok kapasitet. Da må du løpe løpene på en spesiell måte.

– Hvilke løp er det du har bedt ham om å se på?

– Det har jeg fortalt til Narve og sier ikke til deg. Men ser du på det løpet i går, så er det ikke vanskelig å se hvilket løp han prøver å etterligne.

STUDERER JAKOB: Narve Gilje Nordås ser løpene til Jakob Ingebrigtsen etter instruks fra Gjert Ingebrigtsen. Her er de sammen under Impossible Games i 2020.

Trener Ingebrigtsen er også opptatt av mentale faktorer i Gilje Nordås’ enorme utvikling.

– Det handler om å tørre å vinne. Der gikk Jakob en lang skole. I OL 2021 tålte han å vinne, da hadde han bestemt seg. Når du har sagt du skal vinne, så ligger det en forpliktelse der. Det å tørre å si du skal vinne et løp, det krever at du har gått noen runder. Det å gå ut offentlig og si at du skal vinne, det er det modigste en idrettsutøver gjør. Det har vi øvd litt på i det siste og nå har han kommet seg gjennom et Diamond League-stevne, løpt en 1500 meter der og fått en positiv erfaring.

– Narve sa etter løpet at han ikke er redd for å si at han vil ta medalje i VM. Hva tenker du om det?

– Han er ikke en åpenbar medaljekandidat, men det er ekstremt positivt at han ser den muligheten i fremtiden. Da er du i ferd med å modnes med tanke på hvor du vil hen. Når man sier sånne ting kan man bli latterliggjort, janteloven tar brodden av det meste, sier Gjert Ingebrigtsen.

Selv om han sier at han ikke har sett løpet, tar han opp Gilje Nordås’ sisterunde på Bislett. Der løp Gjert-eleven ett sekund fortere enn alle andre, helt nede på 54-tallet.

– Du skal ikke se bort ifra at han står i en finale på 1500 meter både i VM til sommeren og OL neste år. Da har du en viss sjanse på medalje. Kun 12 på start. En fjerdedel tar den medaljen. Det er ingenting i veien for at det kan skje. Hva var oddsen på Filip i VM i 2017? Det var noen som tjente avsindig mye penger på det løpet.

– Slet dere med å komme med i startfeltet på Bislett?

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere.

Steinar Hoen forteller at Narve Gilje Nordås sammen med svenske Andreas Almgren var den siste som fikk plass i 1500-feltet.

– Gilje fikk plass etter sitt fantastiske løp i Paris hvor han løp 3.32, sier Hoen til VG. Ingebrigtsen-eleven senket persen med nesten fire sekunder bare fem dager før Diamond League-stevnet.

BISLETT-GENERAL: Steinar Hoen med Jakob Ingebrigtsen torsdag.

Steinar Hoen opplyser at bare noen ytterst få trenere får akkreditering til oppvarmingsområdet under tribunen på Bislett. Stevnedirektøren eksemplifiserer med at stjerner som Karsten Warholm og Armand Duplantis får ha med seg treneren til området, der Hoen mener det er problematisk trangt.

– Gjert Ingebrigtsen fikk akkreditering til dette området da han hadde ansvaret for Jakob, Filip og Henrik, men ikke nå som han hadde én utøver, sier Steinar Hoen.

Hoen sier at han fikk en henvendelse fra Gjert Ingebrigtsens kone, Tone, om «fire-fem» tribunebilletter. Billetter til seter ved 1500-meterstarten skal ifølge ham blitt sendt familien uten omkostninger.

– Det virket uansett som Narve (Gilje Nordås) håndterte dette veldig bra. Han fikk et fantastisk gjennombrudd. Det er generelt mange trenere som ønsker å være med på oppvarmingen, men utøverne gjør det oppsiktsvekkende bra alene. Som høydehopper hadde jeg selv ikke med meg trener på ni av 10 stevner, men klarte meg bra, sier Steinar Hoen – som i sin tid tok EM-gull og hoppet 236 cm.

Gjert Ingebrigtsen fikk i fjor ikke akkreditering til VM, men fulgte Nordås med trenerakkreditering under EM i München.

Sportssjef Erlend Slokvik i friidrettsforbundet anslår at Norge totalt får rundt 15 akkrediteringer til ledere og trenere under VM i Budapest i august.

– Dere tror ikke en trener som Ingebrigtsen får en akkreditering der?

– Det er absolutt ikke sikkert det, nei, svarer Slokvik.