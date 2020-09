Hedda Hynne med årsbeste i verden på 800 meter: – Sykt digg

Hedda Hynne (30) har i løpet av en uke senket 800-metertiden sin med nærmere to sekunder – og tirsdag kveld løp hun inn til årsbeste i verden.

– Det var litt av et løp, gliser 30-åringen når VG når henne i Sveits.

Tiden var 1,58,10 – mer enn halvsekundet bedre enn britiske Jemma Reekies tid fra august. Det var hun som hadde årsbeste i verden inntil tirsdag – og som ble parkert av Hynne i spurten tirsdag kveld.

Inntil for ei uke siden hadde Hedda Hynne en personlig rekord på 1,59,87.

– Det kan kanskje virke som alt kommer ut nå, men det er resultatet av langsiktig og tålmodig arbeid, sier hun til VG.

– Vi har visst at jeg har vært god for dette, og nå er det sykt digg at det lykkes, fortsetter mellomdistansestjernen.

Med «vi» mener hun seg selv og sin trener og kjæreste Erik Sakshaug. Han ga klar beskjed hvordan hun skulle løpe.

– Jemma Reekie var med i feltet og hadde bestilt en «hare» på 1,57-tid, forteller Sakshaug til VG.

– Jeg bestemte meg for å følge ryggen hennes, og de siste 200 meterne følte jeg meg veldig bra, sier Hedda Hynne.

Reekie var sjanseløs. Hynne vant i sveitsiske Bellinzona foran hjemmehåpene Selina Büchel (1,58,37) og Lore Hoffmann (1,58,50).

– Jeg fulgte oppskriften til Erik, forteller Hynne om hvordan hun disponerte løpet.

Det er bare en uke siden hun slettet Ingvill Måkestad Bovims norske rekord på 1,59,82. Da løp Hynne på 1,59,15.

Tirsdag presset hun seg ytterligere ett sekund – og vel så det – ned på klokken.

Når vi spør trener Sakshaug hva som har skjedd, svarer han slik:

– Det er egentlig ikke noe spesielt. Hun har trent veldig bra over lang tid. Det ble 12. plass i VM i 2019, men vi visste at hun var bedre enn det.

– Men tidligere har Hedda slitt med å komme inn i de beste heatene. Det har vært en utfordring. Nå i dag har vi fått kombinasjonen god form, godt felt og flotte forhold. Og da er det mulig å sende tiden så mye.

– Samtidig er det en veldig lettelse å se at Hedda får vist hvilket nivå hun faktisk er på, sier Erik Sakshaug.

Hynne selv er enig med treneren:

– Jeg har visst at jeg har hatt mer å gå på. I fjor kom jeg ikke inn i felt der det gikk skikkelig fort. Vi har vært ekstremt tålmodige i arbeidet - men samtidig hatt en utålmodighet i bånn. Nå tar jeg stegene, og jeg får igjen for jobben vi har gjort.

Publisert: 15.09.20 kl. 20:16 Oppdatert: 15.09.20 kl. 20:31

