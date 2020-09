SLÅ DEN: Hedda Hynne jubler etter å ha satt norsk rekord og årsbeste tid i verden i Sveits tirsdag kveld. Til venstre Ingvill Måkestad Bovim (bilde fra Bislett Games 2016), som til for den drøy uke siden hadde den norske rekorden på 800 meter. Foto: NTB/AP

Ingvill Måkestad Bovim: – Hedda vet hun kan slå dem i OL-finalen

Tidligere rekordholder Ingvill Måkestad Bovim (39) mener hennes arvtaker Hedda Hynne (30) med sin oppsiktsvekkende årsbeste tid i verden er god nok til å vinne medalje i et internasjonalt mesterskap.

Nå nettopp

– Det steget hun har tatt er stort. Et mesterskap nå, ville vært veldig spennende. Kan man løpe på 1.58 er man i medaljekandidat. Men det er ikke bare tiden det er snakk om. Nå slår hun «den og den». Hun vet hun kan slå de som er i en mesterskapfinale, og at det fint kan gå å slå dem i OL-finalen neste år, sier Ingvill Måkestad Bovim.

Via YouTube så hun tirsdag kveld Hedda Hynne vinne 800-meteren med tiden 1.58,10 i et internasjonalt toppstevne i sveitsiske Bellinzona, foran hjemmefavorittene Selina Büchel (1.58,37) og Lore Hoffman (1.58,50), samt årets britiske komet Jemma Reekie (1.58,87) - som før hun endte på 4. plass hadde den beste tiden i verden i år med 1.58,63.

les også Hedda Hynne med årsbeste i verden på 800 meter: – Sykt digg

Hynnes tid er årsbeste i verden, nordisk rekord, norsk rekord. Ingvill Måkestad Bovim var i 10 år innehaver av den norske rekorden med 1.59,82 da Hedda Hynne senket den med 67/100 i Italia forrige uke - til 1.59,15 - før hun knallet til med 1.58,10 i «Galà dei Castelli».

Det innebærer også en voldsom senking av hennes personlige rekord, slik den hadde stått siden juli 2017 frem til det første norsk rekordløpet i Italia forrige tirsdag: Fra 1.59,87 via 1.59,15 til 1.58,10, det vil si 1,77 sekunder.

– Jeg visste hun var god for 1.58,5, at det skulle bli nær 1.58 blank, var litt overraskende. Hun er ikke to og et halvt sekunder bedre enn i fjor. Hedda var god nok for 1.59 blank da, men hun fikk aldri «det løpet». Nå var forholdene veldig fine, med en ekstra god hare (fartholder), sier Hedda Hynnes trener og samboer Erik Sakshaug.

les også EM-håpet Hedda Hynne (28): Fant kjærligheten med treneren

Torsdag skal hun løpe 800 meter i Romas Diamond League-stevne, før hun avslutter sesongen med forsøk lørdag og finale søndag på 800 meter i friidretts-NM i Bergen. Dohas Diamond League-stevne 25. september har 800 meter på programmet. Men Erik Sakshaug sier at de dropper det av hensyn til reisebelastningen.

les også Flytrøbbel for Amalie Iuel før Diamond League i Roma: – Selvfølgelig kjipt

Hedda Hynne var første norske kvinne som løp 800 meter i OL da hun gjorde det i Rio de Janeiro i 2016. For ett år siden var hun nær ved å ta seg til VM-finalen i Doha, etter 2.01,03 i semifinalen. Halimah Nakaayi (25) fra Uganda tok VM-gull med tiden 1.58,04.

152. plass gjennom tidene Hedda Hynnes 1.58,10 gir henne delt 152. plass på listen over historiens beste tider på 800 meter. Jarmila Kratosjvilova fra daværende Tsjekkoslovakia topper med 1.53,28 fra 1983, mens sørafrikanske Caster Semenya - på 4. plass - løp på 1.54,25 i Paris for to år siden. Mange av de som har løpt fortere enn Hedda Hynne gjorde det på 1980- og begynnelsen av 1990-tallet. Nederlands Sifan Hassan, som vant 1500 og 5000 meter i VM i fjor, har 1.56,81 (Monaco 2017) som personlig rekord på 800 meter. Det gir Hassan 58. plass på tidenes beste liste. Vis mer

Med forbehold om at hun «ikke kjenner detaljene», mener Ingvill Måkestad Bovim at Hedda Hynnes gjennombrudd blant annet skyldes målrettet trening i mange år og «det tette samarbeidet» mellom Hedda Hynne og Erik Sakshaug.

– Hun har hatt jevn fremgang og er blitt bedre og bedre. Jeg tror hun begynte å trene hardt ganske sent, og mener å huske at hun som 14-åring ikke ble betegnet som et supertalent, sier Ingvill Måkestad Bovim - som har deltatt sammen med Hynne i EM og nå jobber som ernæringsfysiolog.

les også Hedda Hynne trakk seg fra 800-meteren - EM-drømmen knust

Hun forklarer at hun så at Hedda Hynne i Stockholms Diamond League-stevne for tre uker siden løp mye dårligere enn hun egentlig var i stand til, og at «dette ville gå fort» (snart).

– Jeg vet hun har vært god for en god tid en god stund. Det var godt synlig i Stockholm, bekrefter Erik Sakshaug.

Under dårlige forhold og etter et uryddig løp, endte Hynne på 3. plass med 2.01,44, nær to sekunder bak vinneren Jemma Reekie.

les også Flyr til Italia på rekordjakt: – Jeg er i form

– Hun har spisset formen til nå, og når alt ligger til rette, kan hun bruke energien til å løpe fort. Det var et ryddig løp i Sveits. Hun kunne senke skuldrene, og når du kjenner den følelsen, er det bare gøy. Da kommer ketchupeffekten, sier Ingvill Måkestad Bovim.

Hun påpeker at Hedda Hynne er en 400- og 800 meterløper, mens hun var en 1500- og 800 meterløper. Hynne er rask. Hun løp første 400 meter på 57 sekunder i Bellinzona. På spørsmål om hvilke egenskaper som kreves for å løpe to runder på under to minutter, svarer Ingvill Måkestad Bovim - som oppnådde karrierens høydepunkt med 6. plass på 1500 meter i VM i 2011 - kondis, fart og «ikke minst» syretoleranse.

Publisert: 16.09.20 kl. 22:25