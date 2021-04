Kommentar

Idrettsstyrets viktige kuvending: Helt på høyden!

Av Leif Welhaven

Gjert Ingebrigtsen er blant dem som har argumentert hardt for en regelendring. Norges friidrettsforbund fremmer saken på idrettstinget. Foto: Bjørn S. Delebekk

En av norsk idretts snodigste regler kan snart være moden for skraphaugen. Den håndsrekningen trenger familien Ingebrigtsen & co.

Idrettspresident Berit Kjøll har vært utsatt for mye kritikk etter at hun ble valgt på kontroversielt vis for snart to år siden. Men på en del områder fortjener hun ros.

Inn mot årets idrettsting kommer det nå flere saker som dokumenterer en nødvendig handlekraft der endring er påkrevet.

Et av de prinsipielt viktigste temaene ble lagt frem under torsdagens «Åpen time» i Norges idrettsforbund.

Det handler om «høydehus», eller bruk av simulert høyde om du vil. Det har vært forbudt i Norge i snart 20 år, mens konkurrende nasjoner får lov.

Delvis har vi et selvpålagt høydehus-nei av etiske årsaker, selv om internasjonale regelverk ikke blir brutt. Samtidig stilles det spørsmål ved om det faktisk har noen effekt.

Hvordan noe både kan ikke virke og være etisk galt på samme tid, fremstår som et ubesvart spørsmål.

Det er heller ikke godt redegjort for hvorfor det i dag er greit at Olympiatoppen kan ha et «klimarom» som simulerer varme og fuktighet, mens noe som simulerer høyde over havet er selvpålagt fy-fy.

Gitt historikken i norsk idrettsledelse, er det oppsiktsvekkende og overraskende at idrettsstyret nå går inn for å endre det særnorske forbudet.

Tidligere forsøk på å utfordre regelen har buklandet, og i 2015 var det bare 21 av 157 på tinget som stemte for å tillate simulert høyde.

Fortsatt er det ingen selvfølge at det øverste organet snur. Men det forandrer dynamikken i saken at styret har kommet til et klart standpunkt om en ny kurs. I forkant av styrets innstilling ligger grundige overveielser, og det er for eksempel nylig avholdt et fagseminar om saken.

Det er mye som er suboptimalt i disse pandemitider, og en del av reisevirksomheten til norske idrettsstjerner er åpenbart diskutabel opp mot definisjonen av en «nødvendig reise». Samtidig er rene høydeopphold i kondisjonsidretter ikke nødvendigvis helt sammenlignbare med forflytning av mange mennesker for å få bedre treningsbaner.

Men uansett syn på akkurat dette, er høydehussaken et så stort prinsipielt spørsmål at en kortsiktig tillatelse av hensyn til årets OL ville vært et blindspor. Styret hadde ødelagt troverdigheten med å forsøke seg på en hastedispensasjon inn mot akkurat Tokyo.

Skal det sies ja til å tillate noe som har vært forbudt så lenge, må det skje etter en ordentlig debatt med et påfølgende vedtak på idrettstinget. Her er styrets linje fornuftig, og forhåpentligvis får toppidretten snart en nødvendig drahjelp.

De siste månedene har flere saker dokumentert hvor hullete dagens norske forbud er når fagre ord erstattes med realiteter. For eksempel har det ikke vært en skikkelig kontroll av overholdelse, og NIF har en begrenset jurisdiksjon over hva norske utøvere gjør i flere situasjoner.

Hensynet til å konkurrere under like forutsetninger, bidrag til forurensning gjennom reising til høyden og kostnadsspørsmål er alle vektige argumenter for å tillate simulert høyde.

At det brukes unaturlige midler for å oppnå en gevinst, er en av de mest brukte grunnene for å forsvare forbudet.

Men her er det jo et poeng i at vi har et internasjonalt antidopingregelverk, og høydehus ER innenfor dette. Og om man kan søke samme effekt som å oppholde seg i høyden, men uten å måtte reise, er det vanskelig å se gode nok grunner til at det røde flagget skal forbli heiset.

I flere aktuelle saker har det vært grunn til å diskutere hvor i hvilken det er grunn til å prioritere toppidrettsutøveres ønsker og behov.

Akkurat her bør det prioriteres høyt. Bokstavelig talt.