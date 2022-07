Duplantis satte ny verdensrekord og tok sitt første VM-gull: − Drømmekveld

EUGENE (VG) Det svenske vidunderet Armand «Mondo» Duplantis (22) forbedret sin egen verdensrekord og tok sitt første VM-gull.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppdateres!

– Det var en drømmekveld, sier Duplantis til SVT.

– Å få ta mitt første VM-gull utendørs og slå verdensrekorden er fantastisk.

Duplantis har vært en gigant i stavsprang i mange år allerede, men han måtte vente helt til VM i 2022 på å bli verdensmester.

I VM-finalen natt til mandag norsk tid sikret han gullet da han var den eneste som gikk over 6,00 meter.

– Det er fantastisk, sier far og trener Greg Duplantis til NRK.

– Det var den ene medaljen han ikke hadde. Jeg er så glad, så stolt.

1 / 7 SMAKER GODT: Armand Duplantis kunne for første gang knage på sitt eget VM-gull. SJOKKET: Armand Duplantis trodde knapt det han hadde gjort da han gikk over 6,21 meter. FAR OG SØNN: Greg Duplantis (t.v.) og Armand Duplantis. BONUS: Armand Duplantis tjener godt for hver verdensrekord. forrige neste fullskjerm SMAKER GODT: Armand Duplantis kunne for første gang knage på sitt eget VM-gull.

Duplantis ble olympisk mester i Tokyo i fjor sommer, og tok EM-gull helt tilbake i 2018. I VM i Doha i 2019 måtte han nøye seg med sølv, men i Eugene kunne han endelig juble for sitt første VM-gull.

Etter at gullet var sikret kunne Duplantis gå for ny verdensrekord, og i sitt andre forsøk på 6,21 meter var den sikret.

Totalt kunne 22-åringen cashe inn 1,7 millioner kroner for VM-finalen: En million i bonus for verdensrekord, og 700.000 kroner for VM-gull.

Ifølge VGs opplysninger tjener svensken omtrent 35 millioner kroner per sesong fra sponsorer, start- og premiepenger.

1 / 2 FEIRET MED SALTO: Armand Duplantis var i ekstase etter sin nye verdensrekord. SVENSKENS STORE SØNN: Amerikansk-fødte Duplantis representerer Sverige på friidretts-banen. forrige neste fullskjerm FEIRET MED SALTO: Armand Duplantis var i ekstase etter sin nye verdensrekord.

Den gamle verdensrekorden til 22-åringen var på 6,20 meter, som han satte under innendørs-VM i Serbia i mars.

– Det er helt utrolig hva vi får være vitne til av dette fenomenet, sier NRKs ekspertkommentator Christiana Vukicevic Demidov.

– Det er en annen idrett han driver med, fortsetter hun.

– Et unikum, sier kollega Vebjørn Rodal.

Info Duplantis’ verdensrekorder Verdensrekordene i stav fra 1994: 31. juli 1994: Serhij Bubka – 6,14 meter

15. februar 2014: Renaud Lavillenie – 6,16

8. februar 2020: Armand Duplantis – 6,17

15. februar 2020: Armand Duplantis – 6,18

7. mars 2022: Armand Duplantis – 6,19

20. mars 2022: Armand Duplantis – 6,20

24. juli 2022: Armand Duplantis – 6,21 PS! I stavsprang telles verdensrekorden samlet for innendørs og utendørs. Vis mer

Da Duplantis gikk over 6,00 meter, var det for 47. gang i karrieren. Det er ny rekord etter at han delte den med den legendariske ukraineren Serhij Bubka på 46 før finalen i Eugene.

Av de to norske utøverne i finalen var det Pål Haugen Lillefosse som ble best med sin niendeplass. Han gikk over 5,80 meter som best.

Han forsøkte seg på 5,87 meter, én centimeter over sin egen norske rekord, men der rev Lillefosse alle de tre forsøkene.

Sondre Guttormsen ble nummer ti i finalen med 5,70 meter som sitt beste resultat.

Amerikanske Christopher Nilsen tok sølvet, filippinske Ernest John Obiena tok bronsen.