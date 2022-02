HEIER PÅ JAKOB: Marcin Lewandowski og Jakob Ingebrigtsen har løpt mot hverandre en rekke ganger. Her etter Ingebrigtsens gull på 1500 meter i innendørs-EM i fjor.

Ingebrigtsen-rival tror på verdensrekord utendørs: − Fysisk er han klar

Marcin Lewandowski (34) har kjempet side om side med Jakob Ingebrigtsen (21) flere ganger. Nå håper den polske utøveren at Ingebrigtsen skal følge opp torsdagens verdensrekord innendørs med verdensrekord utendørs.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

– Ønsker å se 3.25. Heier på det, skrev Marcin Lewandowski under et Instagram-innlegg fra Henrik Ingebrigtsen om bror Jakobs verdensrekord innendørs på 1500 meter.

Utendørs er den gjeldende verdensrekorden 3.26,00 og ble satt i 1998 av Hicham El Guerrouj, og det er altså den Lewandowski nå håper at Jakob Ingebrigtsen skal slå.

– Etter det jeg så i OL, tror jeg det er veldig mulig. Ikke bare tror jeg det, jeg venter på øyeblikket når det kommer, sier Lewandowski til VG.

Lewandowski var også med i torsdagens løp i Liévin, hvor Ingebrigtsen senket verdensrekorden på 1500 meter innendørs med 44 hundredeler, til 3.30,60. 34-åringen hadde selv ikke mulighet til å følge Ingebrigtsens tempo og ble nummer syv med tiden 3.44,87.

– Det var mitt verste løp i karrieren. Det var synd at det kom i et løp hvor han hadde sitt beste løp i karrieren, men «shit happens». Jeg hadde tunge bein, så jeg så hele tiden bort på Jakob og så om han fulgte lysharen (som var stilt inn på verdensrekordfart). Jeg nøt å se løpet hans, sier Lewandowski.

TETTE DUELLER: Marcin Lewandowski har vist seg som en mesterskapsspesialist og slo Ingebrigtsen i innendørs-EM i 2019.

Utendørs har Ingebrigtsen en personlig rekord på 3.28,32, satt i fjorårets OL-finale.

– Når man løper raskere og raskere for hvert år, så er det bare et tidsspørsmål før man nærmer seg verdensrekorden. Men det å slå en verdensrekord ... Min verdenskord ... Det er noe jeg vil huske hele livet. Det er ekstremt stort, sa Ingebrigtsen til VG etter torsdagens rekordløp.

– Jeg perset med ett sekund og to tideler (innendørs). Om vi skal gjøre det samme utendørs, så begynner det å bli fort, sa han videre.

Lewandowski peker spesielt på én ting som skal til for at Ingebrigtsen skal kunne slå verdensrekorden til El Guerrouj.

– Fysisk er han klar, men spørsmålet er det mentale. Er han klar for det eller ikke? Hvis du prøver å tenke deg 3.25-fart, så kan det skremme deg, sier Lewandowski, som likte den offensive tankegangen han så fra Ingebrigtsen før torsdagens løp.

EM I 2018: Jakob Ingebrigtsen (lengst til høyre) vant EM-gull på 1500 meter i 2018, mens Marcin Lewandowski (lengst til venstre) tok sølv. Henrik Ingebrigtsen (nærmest Jakob) ble nummer fire, mens Filip Ingebrigtsen (skjult) ble nummer elleve.

Den polske veteranen startet karrieren som 800-meterspesialist, men har gradvis gått mer over til 1500 meter og har konkurrert mot Ingebrigtsen-brødrene ved en rekke anledninger. I EM i 2018 tok han sølv bak Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter, mens han året etter ble nummer tre i VM, 24 hundredeler foran Jakob og vant EM-gull innendørs på 1500 meter.

I EM innendørs i fjor var det igjen Jakob Ingebrigtsen som tok gull, mens Lewandowski tok sølv.

– Jeg er veldig stolt over at vi har kjempet mot hverandre mange ganger. Det var en grunn til at vi kjempet så mange ganger. Nå er han en bedre enn meg og har vunnet OL og har verdensrekorden innendørs, men jeg var én av dem han ville slå, sier Lewandowski, og minner om at han blir 35 år i sommer.

– Jeg er fremdeles klar for å vinne, men om jeg taper, så er det ingen skam, for han er verdens beste på 1500 meter, sier Lewandowski.

Sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, mener det først og fremst er Ingebrigtsen og Timothy Cheruiyot (som har 3.28,28 som personlig rekord) som har muligheten til å slå verdensrekorden til El Guerrouj.

– Det er en veldig sterk verdensrekord. Han har fortsatt et stykke ned. Jakob er i utvikling, så det kan være at han nærmer seg den etter hvert, sier Slokvik.

– Han har fortsatt en del å gå på. Da han vant to distanser i EM i 2018, så trente han vesentlig mindre enn brødrene sine. Han har ikke tatt ut så mye tidlig, som mange tror. Han har bygget det gradvis, og har fortsatt mulighet til å utvikle seg, sier sportssjefen.