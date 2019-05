PÅ PLASS I DOHA: Caster Semenya trente i Doha torsdag (bildet). Fredag kveld klokken 19.07 løper Sør-Afrikas OL- og VM-gullvinner favorittdistansen 800 meter på VM-stadion., før «hormonregelen» trer i kraft. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Semenya hastestarter før hormonregelen trer i kraft

OL- og VM-gullvinner Caster Semenya (28) tapte retten til å løpe uten å måtte redusere sitt naturlige nivå av hormonet testosteron, i idrettens voldgiftsrett Cas. Nå har hun i siste liten flydd til Doha for å løpe 800 meter fredag kveld - rett før regelen trer i kraft 8. mai.

Oppdatert nå nettopp







Det spekuleres i at det kan bli hennes siste løp.

Sørafrikaneren vant VM-gull på 800 meter i Berlin for snart 10 år siden. Deretter ble hun utestengt. Caster Semenya måtte underlegge seg krav til hormonbehandling fra Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF for å få lov til å konkurrere igjen.

Det ble etter hvert lagt på is, helt til Cas for to dager siden ga IAAF medhold i å håndheve regelen for kvinners testosteron-nivå på distansene 400 meter til en engelsk mile (1609 meter). Dermed må Caster Semenya igjen bruke hormonnedsettende medisiner hvis hun vil konkurrere i sine favorittdistanser.

Det spekuleres i at hun kan komme til å satse på 5000 meter stedet, for å slippe kravet til medisinering og endring av sitt naturlige hormonnivå. Hun har imidlertid i all hast, etter Cas-avgjørelsen onsdag, bestemt seg for å løpe 800 meter i sesongens første Diamond League-stevne i Doha, som skal arrangere friidretts-VM i månedsskiftet september til oktober.

Det bekrefter hennes agent overfor flere medier. Hun står oppført i startlisten på 800 meter i Doha, med start klokken 19.07 norsk tid fredag. For noen dager siden gjorde hun ikke det. Francine Niyonsaba vil også stå på startstreken. OL- og VM-sølvvinner Niyonsaba er i samme situasjon som Semenya. 26-åringen fra Burundi må snart underlegge seg medisinering for å få lov til å starte på favorittdistansen 800 meter.

Norges VM-håp på 100 meter hekk Isabelle Pedersen og diskoskaster Ola Stunes Isene deltar også i Doha.

Caster Semenya kan velge å avslutte karrieren. Hun antydet selv i går en slik beslutning i en Twitter-melding etter Cas-avgjørelsen for to dager siden. Senere skal hun ifølge NTB ha lagt til «Jeg er ferdig!». Semenya-fansen responderte med støttemeldinger i håp om at hun ikke vil legge opp.

Ifølge The Guardian ser hennes advokat Jim Bunting på muligheten til å anke den, etter nøye å ha gjennomgått den 165 sider lange dokumentasjonen som ligger til grunn for avgjørelsen. Han oppfordrer også IAAF til umiddelbart å fjerne 1500 meter fra listen over løpsøvelser som faller inn under «hormonregelen».

IAAF-president Sebastian Coe uttalte i forbindelse med en pressekonferanse i Doha, der Semenya ikke var til stede, at han står fast på «prinsippene» om at de vil klassifisere utøverne i henhold til to kategorier, alder og kjønn. Mange har karakterisert dette som rasistisk, mens norske Svein Arne Hansen i egenskap av sitt presidentverv i det europeiske friidrettsforbund har støtter Coes og Cas’ holdning og beslutning.

Publisert: 03.05.19 kl. 12:42 Oppdatert: 03.05.19 kl. 12:59