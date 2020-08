TIL INGEN NYTTE: Sondre Nordstad Moen blir intervjuet rett etter å ha satt europeisk rekord i times-løp på Kristiansand stadion fredag kveld. Allerede da mistenkte han at han ikke vil bli stående som rekordinnehaver. Foto: Tor Erik Schrøder

Rekorden ryker etter løp i feil sko: – Jeg er blitt disket

Norges OL-håp Sondre Nordstad Moen (29) er innforstått med at han vil bli disket og ikke vil få godkjent den europeiske rekorden han satte på Kristiansand stadion sist fredag.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg er blitt disket. Jeg brøt reglene. Det føles som om jeg har gjort noe ulovlig. Det er den følelsen jeg har. Men det er kanskje meningen at man skal kjenne på litt ubehag. Dette er jo bare idrett, og mange har det verre enn meg. Men det er veldig synd at ikke en hard jobb gir uttelling, sier Sondre Nordstad Moen.

Han hadde ladet løpt og ladet opp i høyden ved Juvasshytta og foten av Galdhøpiggen i mange uker da han fredag kveld stilte til start på Kristiansand stadion for å slette den 44 år gamle offisielle europarekorden i times-løp på bane.

les også Nordstad Moen nervøs for «spøkelse» før rekordforsøket

Sondre Nordstad Moen - Norges OL-håp på maraton i Tokyo neste sommer – senket nederlandske Jos Hermens rekord fra 1976 med god margin. Han løp 21.131 meter i løpet av en time. Hermens løp 20.944 meter da han satte sin rekord.

I motsetning til den senere kjente og nå 70 år gamle friidretts-manageren, gjennomførte imidlertid Sondre Nordstad Moen rekordløpet i en omdiskutert type sko, som han hadde tatt i bruk 10 dager tidligere. Da var skoene – særpreget av en 40 millimeter tykk såle (opp til 25 millimeter er nå lov på bane) – i henhold til nye regler fra Word Athletics tillatt å bruke i en «overgangsperiode» frem til 1. desember.

TYKKE SÅLER: Sondre Nordstad Moen (t.v) på vei til «rekord» bak fartholder Sindre Buraas på Kristiansand stadion sist fredag. Foto: Tor Erik Schrøder

Men så – sist tirsdag, tre dager før Sondre Nordstad Moen skulle løpe for å sette rekord – presenterte World Athletics en endring av den ferske sko-regelen. Den ble formidlet til friidrettens alle managere rundt omkring i verden, men ikke til Norges friidrettsforbund, ifølge toppidrettssjef Erlend Slokvik.

les også Kipchoges supersko forbys

– Jeg hadde egentlig tenkt å trekke meg fordi det var så mye frem og tilbake angående skoene. Nå angrer jeg på at jeg løp. Jeg ble et offer for at de som skal bestemme ikke klarte å bestemme seg, sier Sondre Nordstad Moen – fra en bil på vei fra flyplassen i Milano til et høydeopphold i Sestriere.

– Hvorfor løp du?

– Det var litt for mange som mente at regelverket ville bli stående som det opprinnelig var, og at det var et lite håp. Treneren min mente jeg skulle løpe. Jeg vet ikke om han også levde i håpet om at World Athletics ville gå tilbake på (den siste) regelendringen, svarer Sondre Nordstad Moen.

les også Utelukker Warholm-duell mot erkerival

Han tilføyer at han ville ha vært lykkelig uvitende om endringen av den nye regelen hvis han ikke hadde hatt en manager, og at han da ha løp 10.000 meter i VM i fjor ikke hadde fått tak i skoene som konkurrentene hadde antatt fordel av å kunne bruke.

Ifølge toppidrettssjef Erlend Slokvik søkte Norges friidrettsforbund World Athletics om «medisinsk unntak» fra den siste regelendringen, før Sondre Nordstad Moen startet sitt løp på Kristiansand stadion. Tidligere skadeplagede Sondre Nordstad Moen påpeker at det ikke ville vært tilrådelig for ham å løpe så langt som han gjorde i en annen type sko - på et hardt banedekke.

Han sier også at «det ikke gir noen mening» at han i henhold til gjeldende regler kunne ha løpt fire kilometer gateløp i skoene han ikke har lov til å løpe fem ganger så langt i på bane.

Erlend Slokvik sier at de ikke har mottatt svar på forbundets søknad fra World Athletics.

les også Bråstopp for OL-håpets maraton-hjemreise

Sondre Nordstad Moen tar det uansett for gitt at «rekorden» hans ikke vil bli oppført som rekord.

– Jeg føler at jeg må starte litt på nytt nå, fra der jeg var for åtte uker siden. Jeg har mistet to uker, en som følge av oppladningen til løpet og en som følge av at jeg tok meg ut så mye som jeg gjorde, sier han.

Han mener med andre ord at høydetreningen i Jotunheimen på sett og vis har vært bortkastet. Han sier at han er «møkka lei» og følet at han er trukket «inn i politikk» som han som utøver ikke burde vært involvert i. Nå er planen hans å løpe et times-løp i Brussel om fire uker og London Maraton 4. oktober.

Publisert: 10.08.20 kl. 14:43 Oppdatert: 10.08.20 kl. 14:55

Fra andre aviser