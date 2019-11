HJEMME: Gjert Ingebrigtsen er hjemme og på jobb i Sandnes mens sønnene Jakob, Filip og Henrik er på en fire uker lang treningsleir i USA. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mener Diamond League-endringen er uproblematisk for Team Ingebrigtsen

Gjert Ingebrigtsen (53) mener det omstridte kuttet av blant annet 5000 meter i Diamond League ikke vil påvirke Team Ingebrigtsen. Men han «føler virkelig med» de utøverne som har satset på øvelser som nå forsvinner fra TV.

– For utøverne som har satset karrieren på én øvelse, og med den forsvinner ut av TV-tiden, er det et alvorlig slag, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Diamond League er delvis eid av Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF, med Sebastian Coe som øverste sjef. Den tidligere mellomdistansekongen har ivret for en modernisering av sporten siden han ble valgt til president for fire år siden. Fra kommende OL-sesong har den gamle Bislett-helten fått gjennomslag for drastiske endringer av Diamond League, som i 2020 vil bestå av 14 stevner og én finale – mot tidligere to finaler.

Antall øvelser vil bli redusert fra 32 til 24: 12 for herrer og 12 for kvinner.

Kule fortsatt blant de eksklusive øvelsene: Diamond League vil i OL-sesongen 2020 bestå av 12 øvelser for kvinner og menn: 100 meter, 100/110 meter hekk, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, 3000 meter, lengde, høyde, stav, spyd og kule. 14 stevner og en finale: Doha, Kina (sted ikke bestemt), Shanghai, Stockholm, Roma, Rabat, Eugene, Oslo (11. juni), Paris, London, Monaco, Gateshead, Lausanne, Brussel – finale: Zürich 11. september. I utgangspunktet skulle antallet ha vært 12+1. Men etter at Diamond League nylig fikk kinesiske Wanda som tittelsponsor er det økt med to.

200 meter, 5000 meter, tresteg, 3000 meter hinder og diskos er ikke lenger ordinære Diamond League-øvelser. Det betyr at utøvere i disse øvelsene ikke får anledning til kvalifisere seg for stevneseriefinalen i Zürich 11. september, og muligheten til å vinne finalebonusen på nær en halv million kroner.

Amerikaneren Noah Lyles (22) er omtalt som Den nye Usain Bolt. Han vant VM-gull på 200 meter i Doha for fem uker siden og satte personlig rekord med 19,50 sekunder i Lausannes Diamond League-stevne 5. juli. Hans landsmann Christian Taylor (29) lider samme exit Diamond League-skjebne: Taylor har vunnet OL-gull to ganger, VM-gull fire ganger og Diamond League syv ganger – i tresteg.

Lyles er sammen med Karsten Warholm en av fem kandidater til å få prisen som Årets friidrettsutøver under IAAF-gallaen i Monaco 23. november. De tre andre er Ugandas Joshua Cheptegei, verdensmester i terrengløp, sammenlagtvinner på 5000 meter i Diamond League og verdensmester på 10.000 meter, USAs verdensmester i stav, Sam Kendricks, og Kenyas Eliud Kipchoge, førstemann under to timer på maraton.

Nederlands Dafne Schippers har vunnet to VM-gull og OL-sølv på 200 meter. Hun reagerte slik på nyheten om at øvelsen er ute av Diamond League:

Ola Stunes Isene (24) er Norges medaljehåp i diskos foran OL i juli neste år – i diskos. I oppkjøringen til sommerlekene i Tokyo vil han få sjansen til å vise seg frem i ett Diamond League-stevne, som nå er kuttet til fotballkamp-tid på TV: 90 minutter.

Gjert Ingebrigtsen uttalte under friidretts-VM at han jobber for å endre OL-programmet slik at det vil være mulig å løpe 1500 og 5000 meter i Tokyo, slik sønnene Henrik (28), Filip (26) og Jakob (19) gjorde i mesterskapet i Doha i månedsskiftet september til oktober.

På spørsmål om det faktum at brødretrioen ikke kan løpe 5000 meter i Diamond League neste år vil påvirke satsingen på distansen med tanke på OL, svarer han imidlertid nei: Den omstridte endringen er uproblematisk for Team Ingebrigtsen.

– Vi har ikke satset på 5000 meter noen gang. Den har mer vært som da Jakob løp 3000 meter hinder nå og da. Guttene løper det som byr seg, hevder Gjert Ingebrigtsen.

– Vår primærøvelse er 1500 meter, understreker han.

Steinar Hoen er mangeårig stevnegeneral og stjernefikser for Bisletts Diamond League-stevne. Siden i vår er han styremedlem i Diamond League. Onsdag vil Norges tidligere europamester i høyde offentliggjøre hvilke øvelser publikum i Oslo vil kunne se 11. juni. Ifølge Diamond Leagues hjemmeside vil Bislett få ekstraøvelsene 3000 meter hinder eller 200 meter i TV-tid.

– Jeg forstår veldig godt at det ser rart ut at 200 meter er borte, for dem som ikke har satt seg inn i det, sier Steinar Hoen.

Han forklarer at 2020-sesongen med amerikansk mesterskap, OL og EM er så pakket at 200 og 100 meter vil bli for mye å gape over for sprinterne, som ofte – som Lyles – løper begge. Steinar Hoen vedgår at han «skjønner protestene» og at «dette» har vært vanskelig.

– Det vil uansett føles urettferdig. Men vi får nesten se hvordan dette går. Det er ingen ting i veien for nye endringer hvis det ikke fungerer. Det som likevel er sikkert, er at friidretten kommer til å endre seg de neste årene, sier Steinar Hoen.

Ps! Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen har nettopp startet en fire uker lang treningsleir i høyden i Flagstaff i Arizona.

Publisert: 13.11.19 kl. 03:46







