Jakob Ingebrigtsen med familierekord på 800 meter

BISLETT STADION (VG) Jakob Ingebrigtsen og broren Filip vartet opp med en stjerneduell på 800 meter på Bislett. Jakob vant på 1.46,44 og satte ny familierekord.

Jakob og broren Filip Ingebrigtsens 800-meterduell var trekkplasteret under Boysen Memorial på Bislett stadion, dagen etter at Henrik Ingebrigtsen viste styrke med en sterk 5000 meter på samme bane.

Og da løpet var i gang lå Ingebrigtsen-brødene seg langt frem i feltet. De passerte 200 meter på rundt 26 sekunder. Ved passering 400 meter passerte de på 52 sekunder og det luktet en sterk slutttid.

Rundt 500 meter tok de to brødrene føringen i feltet. Og farten var fortsatt høy inn mot siste sving der Filip Ingebrigtsen førte an. Han var også først inn på oppløpet. Men der slo Jakob Ingebrigtsen til og hadde mest å gå med på slutten og vant på tiden 1.46,44. Det er personlig rekord med nesten tre sekunder. Det er også nå bestetid på distansen i familien.

Filip løp i mål til en andreplass på 1.46,74 også det personlig rekord. Danske Kristian Uldbjerg Hansen fra Aalborg løp inn til en tredjeplass på 1.48,42.

– Det var det jeg hadde håpet på selv om jeg ikke hadde turt å si så mye om det. Gjør du det samme, eller i nærheten av det du gjør på trening, er det jo bra, sier Jakob Ingebrigtsen til VG etter målgang.

I følge en liste på friidrett.no over de beste 800-metertidene gjennom tidene i Norge er Jakob Ingebrigtsen nå den åttende raskeste nordmannen på den distansen. OL-mester Vebjørn Rodal og Atle Douglas sine tider på 90-tallet dominerer toppen av listen.

Fra før hadde Filip Ingebrigtsen den beste 800-metertiden i familien med 1.47,79 fra 2016. Jakob Ingebrigtsen har som best hatt 1.49,40 fra tre år tilbake. Men den korte mellomdistansen er ikke noe de to har prioritert. Samtidig slo også Filip Ingebrigtsen den norske 1000-meterrekorden til Vebjørn Rodal tidligere i juni.

DUELL: Jakob Ingebrigtsen avgjør duellen mot Filip Ingebrigtsen på oppløpet. Foto: Trond Reidar Teigen

Imidlertid mente løperlegenden Steve Cram overfor VG i fjor sommer at brødrene burde løpe flere 800-metere for å få inn farten som kreves i en sluttspurt på 1500 meter i mesterskap. Men løperlegendens råd fikk motstand fra Jakob Ingebrigtsen.

– Mange kaller seg eksperter, som sier at det å løpe ned mot de beste på 800 meter er et must for å løpe fort på 1500 meter. Det vil vi være et bevis på at ikke stemmer, sa Ingebrigtsen til VG.

I forkant av løpet på Bislett Stadion under Boysen Memorial-stevnet hadde Jakob Ingebrigtsen ment at han skulle være fornøyd med en tid på «lav» 1.47. Stevnet er forøvrig oppkalt etter Audun Boysen, den legendariske løperen som tok OL-bronse og to EM-medaljer på 800 meter på 50-tallet. Hans bestetid 1.45,9 fra 1955 var forøvrig norsk rekord i 37 år. Jakob Ingebrigtsen var med andre ord et halvt sekund bak den rekordtiden.

Sesongen har blitt svært spesiell på grunn av coronaviruset og det har ennå ikke blitt avholdt store internasjonale stevner med stor internasjonal deltagelse. Men Jakob Ingebrigtsen imponerte da han satte europeisk rekord på 2000 meter under Impossible Games på Bislett Stadion tidligere i juni.

Da var det nettopp Steve Crams gamle rekord fra 80-tallet han slo:

