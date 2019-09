Karsten Warholm «skal grave dypt» i finalen: - I am a fucking viking!

DOHA/OSLO (VG) Karsten Warholm (23) tok føringen fra start i det andre av tre semifinaleheat på 400 meter hekk. Han gjorde ingen feilsteg, vant heatet og tok seg til finalen.

– Det får meg til å tro at Gud er fra Sunnmøre, svarer en sedvanlig oppspilt Karsten Warholm på spørsmål fra norske presse om det faktum at han slapp å løpe mot «de verste» - Rai Benjamin og Abderrahman Samba - i semifinalen.

– Jeg er glad jeg slapp, og det gjorde nok at jeg kunne være litt mer avslappet, forklarer han.

Noen øyeblikk senere sier ha til engelsktalende media at han faktisk kjenner seg litt nervøs, «for å være ærlig», med tanke på finalen mandag kveld i Doha, og at han kommer til «å måtte grave dypt».

– Det er den finalen alle snakker om. Jeg ser frem til det. Det kommer til å bli en smertefull erfaring. Jeg er klar, I am a fucking viking, avslutter Karsten Warholm intervjurunden før han fyker videre.

Abderrahman Samba tok seg greit til finalen fra tredje og siste heat, men var mye kjappere enn Warholm gjennom pressesonen. Han avviste alle tilnærmelser fra media.

Rai Benjamin vant det heatet på 48,52 sekunder, foran Samba. Årets nest raskeste etter Warholm og etter alt å dømme mannen som kan rappe gullmedaljen fra Norges regjerende mester i langhekkfinalen, responderer slik på spørsmål fra VG i pressesonen:

– Er det du som vinner gullmedaljen mandag?

– Det jeg vet om mandag, er at solen går opp da også. Vi får se hva som skjer, svarer amerikaneren spøkefullt.

– Selvsagt vil jeg vinne. Det er derfor jeg er her. Jeg er ikke her for å bli nummer to eller tre. Jeg er her for å vinne, og jeg vil gå inn og gjennomføre mitt beste løp, tilføyer han kjapt.

Warholm vant sitt heat med tiden på 48,28 sekunder, den beste tiden totalt i de tre semifinalene. Nordmannen hadde få problemer med å ta seg videre, og tok kontroll tidlig i løpet. Inn på oppløpet hadde han en stor luke ned til resten av feltet, og kunne senke farten inn mot mål.

På spørsmål om han er redd for å gjøre narr av konkurrentene ved å ta det så mye med ro på oppløpet, svarer Warholm at det ikke har med saken å gjøre. Han vil ikke oppfattes som cocky eller nonchalant. Han går ut for fulle mugger fra start, for å ha kontroll på oppløpet. Det er der melkesyren gjerne slå inn, og han vil i det lengste unngå det.

– Du fikk ikke mye syre nå?

– Jeg kjenner at jeg har løpt. Men jeg fikk ikke mye syre, nei, svarer han.

– Det var helt strålende. Det koster nok, men han har litt å gå på, konkluderte trener Leif Olav Alnes i intervju med NRK etter løpet.

les også Forventningsfull Warholm om VM-duellen: – Det kan bli helt sykt

Benjamin løp inn til 46,98 da Warholm satte årsbeste og personlig rekord på 48,92 i Diamond League-finalen i Zürich – tidenes nest beste tid på distansen. Det er ikke usannsynlig at man må nærme seg Kevin Youngs 27 år gamle verdensrekord som lyder 46,72 sekunder.

– Verdensrekorden er ikke i mine tanker nå. Men jeg er ganske rolig og spent når det gjelder mandag. Jeg løp bra. Men det er vanskelig å si noe sikkert, siden det er en måned siden jeg sist løp i Zürich, sier Rai Benjamin.

Han understreker at han må være konsentrert gjennom hele løpet om to dager.

– Hvis jeg mister fokus et par sekunder, kommer jeg til å måtte betale prisen (pay the prize), sier amerikaneren i pressesonen.

De to beste fra hvert heat, samt de to sterkeste tidene fra alle heatene gikk videre til finalen. Alison Dos Santos og Yasmani Copello stakk av med de to første plassene i det første heatet og er dermed klar for finalen. Rasmus Mägi (heat én) og TJ Holmes (heat to) tok seg videre på tid.

Finalen går mandag, klokken 21.40.

Finalefeltet Alison Dos Santos Yasmani Copello Karsten Warholm Abdelmalik Lahoulou Rai Benjamin Abderrahman Samba Rasmus Mägi TJ Holmes

Cruisekontroll i forsøket

Warholm tok seg enkelt videre fra fredagens innledende runde. Da vant nordmannen sitt heat med «beskjedne» 49,27 sekunder – mer enn to sekunder bak hans personlige rekord og årsbeste i verden: 46,92 sekunder.

