Karsten Warholm lekte seg til ny VM-finale

DOHA/OSLO (VG) Karsten Warholm (23) tok føringen fra start i det andre av tre semifinaleheat på 400 meter hekk. Han gjorde ingen feilsteg, vant heatet og tok seg til finalen.

Warholm vant på tiden på 48,28 sekunder. Nordmannen hadde få problemer med å ta seg videre, og tok kontroll tidlig i løpet. Inn på oppløpet hadde han en stor luke ned til resten av feltet, og kunne senke farten inn mot mål.

– Han er så god at han kan leke seg til VM-finale nå, sa NRK-kommentator Jann Post da Warholm passerte målstreken.

– Jeg kan ta det relativt rolig inn på en sånn tid, sier Warholm til NRK. Han forteller at han kom over hekk nummer åtte og kunne ta det rolig derfra til mål.

Abdelmalik Lahoulou tok seg videre sammen med Warholm.

– Det var helt strålende. Det koster nok, men han har litt å gå på, konkluderte trener Leif Olav Alnes i intervju med NRK etter løpet.

Warholms antatt sterkeste konkurrent Rai Benjamin vant det tredje heatet på tiden 48,52 foran Abderrahman Samba.

– Jeg prøvde å spare litt energi til finalen, sa finaleklare Benjamin til NRK etter løpet.

Alison Dos Santos og Yasmani Copello stakk av med de to første plassene i det første heatet og er dermed klar for finalen. I tillegg skal de to beste tidene etter de to beste fra hvert heat ut i finalen.

Finalen løpes mandag, klokken 21.40.

Cruisekontroll i forsøket

Warholm tok seg enkelt videre fra fredagens innledende runde. Da vant nordmannen sitt heat med «beskjedne» 49,27 sekunder – mer enn to sekunder bak hans personlige rekord og årsbeste i verden: 46,92 sekunder.

