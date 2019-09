VANT I DOHA: Caster Semenya vant 800-meter i Dohas Diamond League-stevne 3. mai i år, men får ikke lov til å forsvare sin VM-tittel samme sted om en uke. Foto: NOUSHAD THEKKAYIL / EPA

Coe forsvarer Semenya-utestengelse: Vil beskytte kvinnene

Regjerende verdensmester og OL-gullvinner Caster Semenya (28) er utestengt fra VM neste uke fordi hun nekter å la seg hormonbehandle. Friidrettspresident Sebastian Coe hevder at reglene som stopper henne er laget for å beskytte kvinnelig utøvere.

– Jeg håper hun kommer tilbake på friidrettsbanen og håper at utøverne med den tilstanden bruker den medisinske anvisningen som vil tillate dem å gjøre det, sier den tidligere britiske mellomdistansestjernen og Bislett-helten i et intervju med CNN – gjengitt av Inside The Games.

Sebastian Coe kommer med all sannsynlighet til å bli valgt for fire nye år som president for Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) under deres kongress før VM i Doha 27. september til 6. oktober.

Fem ganger afrikansk mester Caster Semenya vant VM-gull på 800 meter i 2009, 2011 og 2017. I London-VM for to år siden tok hun også 3. plass på 1500 meter. Hun vant OL-gull på 800 meter i London 2012 og Rio de Janeiro 2016. Semenya har to gullmedaljer fra Samveldelekene: 800 og 1500 meter i fjor. Hun har vunnet fem gull i det afrikanske mesterskapet, på 400, 800 og 1500 meter – og 4 x 400 meter.

Sørafrikanske Caster Semenya har vunnet tre VM-gull og to OL-gull på 800 meter. Etter det første i verdensmesterskapet i Berlin for 10 år siden, ble hun gjenstand for en diskusjon om kjønn i internasjonal friidrett. Hun ble suspendert og underlagt krav om å regulere sitt naturlige hormonnivå.

Siden har Semenya-saken, etter IAAFs innføring av «testosteronregelen», blitt behandlet i idrettens rettsapparat og det sivile rettssystemet.

IAAF har fått medhold. Semenya nekter å underordne seg regelverket og redusere sitt testosteronnivå. Derfor får hun ikke lov til å starte i VM om en snau uke. Nylig uttalte hun at hun vil satse på fotball og undertegnet en kontrakt med en klubb i hjemlandet.

Sist fredag ble to kvinnelige mellomdistanseløpere fra Kenya vraket fra VM i Doha på grunn av for høyt testosteronnivå. Nyhetsbyrået Afp skriver at Jackline Wambui, som vant Kenyas VM-uttak på 800 meter, og Linda Kahega, som ble nummer tre på 400 meter, begge var kvalifisert for VM – inntil blodrøver påviste for høyt testosteron i henhold til IAAFs regelverk.

TESTOSTERON-VRAKET: Jackline Wambui (t.v. med nummer 66) vant det kenyanske mesterskapet på 800 meter (bildet) 13. september. Foto: SIMON MAINA / AFP

– Jeg ser dette som er riktig avgjørelse og disse reglene er blitt nedfelt for det jeg mener er de rette begrunnelsene, og – det viktigste – med flertall i mitt styre, sier Sebastian Coe.

Han understreker at «dette» ikke dreier seg om en enkelt utøver, et bestemt land eller kontinent, og han anser det for ikke å være en personlig sak. Coe hevder at han ikke har pratet med Caster Semenya om regelen som har plassert henne på sidelinjen. Han mener også at IAAF har vært modig som har våget å ta en upopulær avgjørelse.

Han mener det er hans ansvar å «beskytte» friidrettens inndeling i to kjønnsklasser. Sebastian Coe sier at det for ham er viktig å holde sporten samlet.

– Spesielt kvinneidretten, understreker han.

– Det kan hende at samfunnet om 30 til 40 år vil ha et annet syn og at vi vil ha andre (kjønns) inndelinger. Jeg vet ikke. Men nå var det mitt ansvar å beskytte to (kjønns) klassifiseringer, og det er det vi mener vi har gjort, tilføyer Sebastian Coe i intervjuet med CNN.

Caster Semenya har tidligere uttalt at hun er en «prøvekanin» for IAAF og at hun ikke vil tillate Det internasjonale friidrettsforbundet å bruke henne og hennes kropp igjen.

