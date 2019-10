SUVEREN: Therese Johaug vant terreng-NM i Frognerparken søndag formiddag. Foto: Berit Roald

Therese Johaug lekte seg til ny NM-tittel

FROGNERPARKEN (VG) Therese Johaug (31) hadde ingen problemer med å innfri favorittstempelet i NM i terrengløp i Frognerparken søndag formiddag - foran et stort publikum og i strålende høstvær.

– Det var Kollen-stemning. Tjukt av folk, som en maurtue. Det var kjempeartig. Broderen la opp til en tid på 19.30. Det ble litt bak, men det var ikke mye om å gjøre, sier hun til NRK rett etter løpet.

Etter seks kilometer gikk hun i mål til seiertiden 19 minutter og 43 sekunder.

Og røpet at «det er 50/50»-sjanse for at hun satser på å delta i friidretts-EM på 10.000 meter i Paris i august neste år.

– Jeg har aldri vært i Paris. Det blir to fluer i en smekk, sier hun og tilføyer at banesatstingen er seriøst ment - forutsatt at det ikke går ut over langrennsatsingen.

For drøyt to måneder siden vant langrennsdronningen 10.000 meter på bane i friidretts-NM på Hamar, i joggesko. Tiden hennes - 32.20,87 - var mesterskapsrekord, og med den er hun femte beste norske kvinne på langdistansen noensinne.

I langdistanse-suverene Karoline Bjerkeli Grøvdals feriefravær var Johaug naturlig nok favoritt foran terreng-NM over seks kilometer på Oslos vestkant.

– Therese Johaug må finne seg i å være favoritt, bekreftet NRKs ekspertkommentator Sindre Buraas før start.

Løypen i Frognerparken var to kilometer lang. Therese Johaug, i rosa løpstrøye og grå stenk i sveisen, måtte være først over mål etter tre runder i den for å vinne igjen, og det hadde hun ikke nevneverdige problemer med.

Sigrid Jervell Våg (27) var regjerende mester etter seier i Bøkeskogen i Larvik i april i fjor. Hun tok umiddelbart føringen, med Johaug hakk i hel over gress, grus og asfaltdekket. Etter en kilometer tok Johaug over ledelsen, for så å dra i fra - lekende lett.

Spesielt i motbakkene.

Etter to kilometer var Johaugs forsprang syv sekunder til nummer to, Sigrid Jervell Våg.

NRKs ekspertkommentator og tidligere langdistanseløper Buraas spekulerte i om tittelforsvareren tok inn litt av det tapte i lettere terreng. Det gjorde hun kanskje. Etter tre kilometer, halvveis, var det åtte sekunder mellom de to.

Foran et stort publikum ble Therese Johaug heiet frem, også av hennes personlige trener Pål Gunnar Mikkelsplass.

Etter to tredeler var hun 15 sekunder foran Jervell Våg, og inn i mål to kilometer senere var forskjellen mellom nummer én - Johaug - og Jervell Våg hele 28,5 sekunder bak.

