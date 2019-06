OVERLEGEN START: Karsten Warholm (23) gjennomførte et sterkt løp da han vant sesongens første Diamond League-stevne på 400 meter hekk i Stockholm sist torsdag. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Warholm i Bislett-duell mot Samba

To uker etter hans «beste løp noensinne» sist torsdag, møter Karsten Warholm (23) sin alle tiders overmann Abderraham Samba (23) til duell på Bislett neste uke – 108 dager før VM-finalen på 400 meter hekk i Doha.

Nå nettopp







Det fremgår av startlisten til Bislett Games. Den offentliggjøres i dag, tirsdag.

På 400 meter hekk i Diamond League-stevnet i Oslo 13. juni er syv av åtte løpere klare: Abderrahman Samba, Karsten Warholm, Kyron McMaster, Rasmus Mägi, Thomas Barr, TJ Holmes og David Kendziera. Sistemann blir klar etter Diamond League-stevnet i Roma torsdag.

Det blir ikke amerikaneren Rai Benjamin (21), selv om han er verdens nest raskeste på 400 meter hekk bak Samba – og stiller til start på «langhekken» i Roma.

Bislett Games stevnesjef og stjernefikser Steinar Hoen forteller at han forsøkte «å få» Rai Benjamin til Oslo neste uke da han var på plass i Stockholm forrige uke. Hoen hevder imidlertid at han er mer fornøyd med «sitt» startfelt nå, enn om det hadde inneholdt Benjamin.

Amerikaneren ble nummer to på 400 meter flatt i Stockholms Diamond League-stevne, der Karsten Warholm slo til med seier og tiden 47,85 (pers 47,64 da han vant EM-gull i Berlin i fjor). Vel å merke i ufyselige forhold på Olympiastadion i Stockholm.

– Det er deilig med en Diamond League-seier igjen. Det henger veldig høyt. Jeg vet at det kommer tøffere løp i år. Gitt forholdene her og den tiden jeg får nå, så tror jeg dette var mitt beste løp noensinne, sa Warholm til VG etter maktdemonstrasjonen.

les også Iuel satte ny norgesrekord og klarte VM-kravet

TJ Holmes kom på 2. plass med 49,25, Thomas Barr på 3. plass med 50,28.

Kyron McMaster fra De britiske jomfruøyene sto opprinnelig på startlisten i Stockholm sist torsdag, men kom aldri så langt. Abderrahman Samba var heller ikke blant Karsten Warholms konkurrenter da. Det blir de begge denne gangen, i det som etter alt å dømme vil bli et høydepunkt på Bislett neste torsdag – og en forsmak på VM-finalen på 400 meter hekk i Doha 30. september.

Samba satte årsbeste i verden med 47,27 i Shanghais Diamond League-stevne 18. mai, der Rai Benjamin ble nummer to med 47,80 – over et halvt sekund bak Samba.

Kyron McMaster, som ble disket da Warholm tok VM-gull i 2017, har slått Norges hekkestjerne i avgjørende konkurranser. Begge gangene i Diamond League-finalene i Zürich. Første gang i slutten av august for to år siden.

Andre gang i slutten av august i fjor – med to hundredeler av ett sekund.

– 400 meter hekk blir den store øvelsen på Bislett, sammen med «milen» (en engelsk mil: 1609 meter), mener Bisletts stevnesjef Steinar Hoen – før han på bakgrunn av Warholms oppsiktsvekkende utvikling også på 400 meter flatt «drømmer» om tider som kan medføre en skikkelig duell mellom Samba og Warholm.

Han har også et håp om at amerikaneren Christian Coleman (23) kan «utfordre» Usain Bolts (32) syv år gamle banerekord 9,79 på 100 meter. Colemans personlige rekord er nettopp 9,79, satt i Brussel i fjor. Denne sesongen har han løpt på 9,86 sekunder. Det er delt årsbeste i verden med landsmannen Noah Lyles (21), som også oppnådde tiden under Diamond League-stevnet i Shanghai 18. mai.

Ps! Coleman kan kalles verdens raskeste mann. Han er innehaver av verdensrekorden på 60 meter med 6,34 sekunder.

Publisert: 04.06.19 kl. 06:06