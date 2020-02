BURSDAGSFEIRING: Karsten Warholm (23) regner med at han rekker hjem til sin egen bursdagsfeiring i Ulsteinvik kommende fredag. Bildet er fra da han gjorde rent bord under Idrettsgallaen i januar. Til venstre Suzann Pettersen. Foto: Bjørn S.r Delebekk

Warholm på Tenerife: – Vi er sandblåst

Karsten Warholm (23) er «sandblåst», men foreløpig ikke «sandfast» på Tenerife – og regner med at han skal rekke hjem til sitt eget storstevne i Ulsteinvik.

– Ikke foreløpig. Skal hjem i morgen, så da får vi se. Men vi er sandblåst, skriver Norges dobbelte verdensmester på 400 meter hekk i en SMS som svar på spørsmål om han er «sandfast» på Tenerife.

Karsten Warholm har den siste tiden vært på enda en treningsleir på Kanariøyene sammen med blant andre trener Leif Olav Alnes. Sand fra Sahara har medført full stopp i flytrafikken i området, det vil si avganger og ankomster fra og til Gran Canaria og Tenerife. Siste nytt mandag ettermiddag er at alle flyplassene på Kanariøyene er gjenåpnet.

Etter planen skal de reise hjem i morgen, tirsdag. Fredag skal de – også det i henhold til planen – være på plass i Ulsteinvik, der Karsten Warholm skal løpe 400 meter flatt i sitt eget stevne «Karsten Warholm International».

– Vi regner med at det skal gå bra. I verste fall er det bedre å sitte trygt på land enn i et fly som kan falle ned. Vi regner med at de som har greie på det, vet hva de gjør. Det vi ikke selv kan håndtere, er det lite vi kan gjøre noe med, svarer trener Leif Olav Alnes på spørsmål om «situasjonen».

Hekkeløper Amalie Iuel har også vært på treningsleir med Warholm og co. denne uken:

Vinterferieturister har gitt uttrykk for fortvilelse over å være «sandfast». Warholm & co. tar det ikke så tungt. Leif Olav Alnes fastslår at det skal mer til enn sand for å velte en sunnmøring, eller to.

Sanden har ikke påvirket treningen til Karsten Warholm. Den er avviklet som planlagt og normalt. Søndag hadde de uansett fridag, og det var ifølge Alnes først søndag at sanden begynte å sette spor etter seg der de er.

– Vi var en tur på stranden. Da fikk vi en «peeling» med på kjøpet. Vi kjente godt at det var sand i luften. Den legger seg som støv litt her og der, og på rommene. Det er ikke noe særlig å puste i. Men det er det. Nå i dag er det ganske fint ute, forteller Leif Olav Alnes.

Han har ikke måttet flytte planlagt utendørstrening innendørs på grunn av sanden.

– Dere har ikke hørt noe som heller i retning av at dere ikke kan reise hjem i morgen (tirsdag)?

– Nei, og det er veldig lenge til fredag. Det er en hel arbeidsuke, svarer Leif Olav Alnes etterfulgt at sin sedvanlige avvæpnende latter.

