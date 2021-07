GRAVID: Amerikanske Lindsay Flach prøvde å kvalifisere seg til OL selv om hun er gravid. Foto: Cliff Hawkins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Prøvde å kvalifisere seg til OL - 18 uker inn i svangerskapet

Lindsay Flach (31) brøt 800 meter-løpet og endte sist av alle i sjukampen. 31-åringen viste en tydelig voksende mage.

– Min store bekymring var å sørge for at jeg og barnet er sunne, sier hun til Yahoo Sports.

Flach konsulterte med legen sin om hun kunne trene med tanke på de olympiske kvalifiseringskampene, og fikk deretter tillatelse så lenge hun lyttet til signaler fra kroppen sin og unngikk harde fall.

Så under den amerikanske OL-kvalifiseringen for Tokyo forrige helg i Eugine, stilte Lindsay Flach på startstreken.

Amerikaneren deltar i syvkamp, som inkluderer 800 meter, 100 meter hekk, høydehopp, kulestøt, 200 meter, spyd og lengdehopp.

– Det var psykisk vanskelig fordi jeg visste at jeg ikke var i stand til å konkurrere på samme nivå som jeg kunne for 18 måneder siden, men jeg ønsket å vise hva kvinner er i stand til, sier hun.

Flach kom sist av de 15 som deltok, etter at hun brøt den siste øvelsen, 800 meteren.

– Mannen min og treneren var litt bekymret for at jeg skulle være for sta og prøve å fortsette. Det var så vanskelig å komme av banen, men jeg hadde ikke noe valg fordi jeg visste at det var en annen jeg måtte bekymre meg for.

I begynnelsen av 2020 tok Lindsay Flach beslutningen om å trene hardere enn noensinne, og gi seg selv en siste sjanse til å kvalifisere seg til OL i Tokyo - før hun ville trekke seg tilbake og stifte familie.

Så slo pandemien til og OL ble flyttet ett år frem i tid.

Amerikaneren klarte ikke lenger å vente, og for ca. fem måneder siden tok hun en graviditetstest. Testen var positivt.

– Det var blandede følelser. Jeg var spent fordi jeg alltid ønsket å få barn, men samtidig ble jeg også sjokkert fordi jeg visste at da er karrieren min over, sier Flach.