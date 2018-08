DOPINGTATT: Kipyegon Bett (fremst) under Diamond League-stevnet i Shanghai i mai i fjor. Foto: Aly Song / X01793

Oppsiktsvekkende dopingtall blant kenyanske utøvere: – Dette er ingen lek lenger

VM-bronsevinneren Kipyegon Bett testet søndag positivt for EPO, men det er bare toppen av isberget. Dopingsakene blant kenyanske friidrettsutøvere tårner seg opp. – Antidopingarbeidet har vært altfor dårlig i mange år nå, sier Jann Post.

20 år gamle Bett er bare den siste i en lang rekke av kenyanske idrettsutøvere som er dopingtatt de siste fem årene. Tallene nyhetsbyrået Reuters presenterer, er nemlig ganske utrolige:

Mellom 2013 og 2017 ble hele 50 kenyanske utøvere tatt etter å ha avgitt en positiv dopingprøve, og Bett er den fjerde fra den afrikanske kondisnasjonen til å bli dopingtatt i kalenderåret 2018.

En rekke personer har i lang tid stilt seg skeptiske til dopingarbeidet i Kenya. Sondre Nordstad Moen uttalte i mai til Dagbladet at dopingarbeidet i Kenya var «ikke-eksisterende», mens Mads Kaggestad i et intervju med VG snakket om «uryddige forhold» – og at det hadde vært det så lenge han kunne huske.

En annen som reagerer, er NRKs friidrettskommentator Jann Post, som selv har vært der nede og sett hvordan utøverne lever og trener.

Kenya i verstinggruppen

– Antidopingarbeidet har vært altfor dårlig i altfor mange år nå. Ryktet til kenyansk idrett blir dårligere og dårligere for hver positive prøve som avlegges. Det fører jo til at det blir satt spørsmålstegn ved alle kenyanske idrettsprestasjoner nå og i fortiden, sier Post til VG, og legger til:

– Jeg håper at det er avskrekkende for andre når utøvere som leverer på toppnivå blir tatt for doping.

Den siste til å havne i dopingklisteret, Kipyegon Bett, ble juniorverdensmester i 2016, og i fjor sommer tok han bronse på 800 meter i VM. Før ham i 2018 har Asbel Kiprop, Lucy Wangui og Samuel Kalalei også blitt dopingtatt.

Det samme ble kenyanskfødte Ruth Jebet, som konkurrerer for Bahrain.

Alle disse er nye slag i trynet for kenyansk idrett. I juli offentliggjorde Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) en liste over nasjonene det er mest doping i. Kenya var blant landene i kategori A – kategorien med dopingverstingene – sammen med nasjoner som Etiopia, Ukraina og Hviterussland, som for øvrig skal arrangere neste års EM.

Dopinglisten ble laget for å legge press på friidrettsforbundene i de ulike landene slik at de skal ta enda større grep i kampen mot doping. Det må i alle fall Kenya gjøre. På Antidoping Kenyas nettside står det at deres mål er å være et antidopingbyrå i verdensklasse, som beskytter rene atleter og som fremmer fair play.

Fremgang å spore

De siste fem årene har det imidlertid vært tilsynelatende lite rent mel i de kenyanske posene. Halvor Byfuglien i Antidoping Norge sier til VG at de mange positive avsløringene den siste tiden kan være et tegn på at ting gjøres riktig.

Det var i 2017 det norske antidopingbyrået annonserte at de skulle bistå Kenya i arbeidet med å etablere en robust antidopingorganisasjon.

– Vår rolle er å skolere dem, og hjelpe til så de kan organisere et nasjonalt antidopingprogram med alt det innebærer. Så er WADA (Verdens antidopingbyrå) en tredjepart som overvåker at ting foregår i henhold til deres reglement.

Selv om Byfuglien tror på bedring for antidopingarbeidet i Kenya, understreker han at det afrikanske landet fortsatt har en lang vei å gå.

– Vi forsøker å dele vår kunnskap og våre erfaringer med våre strukturer og modeller, så er det opp til de å ta i bruk den informasjonen de får. Jeg både håper og tror at alle den siste tids dopingavsløringer har en forebyggende effekt, men dette er ikke en endring som er gjort over natten. Kenya er et land hvor svært mange ting er helt annerledes enn i et land som Norge, sier Byfuglien.

Forhåpentligvis er det snart mer bedring å spore i det østafrikanske landet. Nettstedet Inside The Games melder mandag at Øst-Afrika nå vil få sitt første WADA-godkjente laboratorium, noe som omtales som «enorm fremgang» for regionens dopingproblem.

Laboratoriet skal etter planen åpne i Nairobi – Kenyas hovedstad – hvilket betyr at dopingprøver ikke lenger må fraktes helt til Sør-Afrika eller Europa for å bli analysert.

Dette mener Post er nøkkelen for en bedre antidoping-hverdag i Kenya.

– Det begynner å bli så mange positive prøver at man burde se på grunnene til at det er sånn. Man må gå inn i antidopingarbeidet med mer midler og prøve å gjøre det bedre. Det kan ikke fortsette slik. Dette er ingen lek lenger.

Og nettopp penger er et nøkkelord her:

– Løping er den store idretten i Kenya. For mange fattige er det deres vei ut, deres måte å slå seg opp og frem på. Hvis den veien blir ødelagt, er det veldig mange som mister drømmene sine, og det er trist.