GULLGUTTEN: Jakob Ingebrigtsen (18) ble yngste gullvinner på 3000 meter innendørs i friidretts-EM lørdag kveld. Det var også Norges første gull i mesterskapet noensinne. Søndag er han favoritt til å vinne 1500-meteren. Foto: ROBERT PERRY / EPA

Jakob Ingebrigtsen: - 90 prosent sjanse for nytt gull

GLASGOW (VG) Jakob Ingebrigtsen (18) ble nærmest jaget i seng etter å ha vunnet Norges første gullmedalje noensinne i friidretts-EM innendørs. Til VG sier han at sjansen for at han skal vinne gull nummer to søndag kveld er 90 prosent.

– Det er kult. Jeg hadde ikke forventet det. Men det er gøy at utviklingen min er blitt slik, svarer han da VG i pressesonen lørdag kveld bemerker at han - som junior - nettopp har vunnet sitt tredje internasjonale mesterskapgull i seniorklassen på et halvt år.

Han tilføyer at det er «stort» samtidig å være den første som har vunnet gull for Norge i innendørs-EM i friidrett. Mesterskapet arrangeres for 35. gang, Norge har i de 34 foregående kun tatt tre sølv -og syv bronsemedaljer. På cirka 20 minutter lørdag håvet Jakob Ingebrigtsen , Karsten Warholm og Henrik Ingebrigtsen inn tre medaljer.

– Dette er helt sykt. For noen år siden var det utenkelig at Norge skulle ta gull innendørs, sier Henrik Ingebrigtsen som tok sin tredje medalje på 3000 meter i sitt tredje innendørs-EM på rad.

Etter å ha spurt Jakob Ingebrigtsen om hva han mener er hans gullsjanse foran 1500-meterfinalen 24 timer senere, søndag kveld, svarer Henrik Ingebrigtsen «jeg tipper 82 prosent» - uten å vite hva lillebroren har uttalt.

– Hva sa han? spør Henrik Ingebrigsten.

– 90 prosent, svarer VG.

– Åh, da er han mer optimist enn det jeg er. Kanskje han vet mer enn det jeg gjør, sier Henrik Ingebrigtsen.

Til VG har Jakob Ingebrigtsen noen sekunder tidligere sagt at «bena er bra», selv om pappa og trener Gjert Ingebrigtsen har gitt klar beskjed om at han må få av seg pigg-skoene i en fart, han har tross alt «løpt noen kilometer i dem» de siste to dagene.

– Jeg gleder meg til i morra (søndag), sier Jakob Ingebrigtsen i en mildt sagt hektisk pressesone i Emirates Arena lørdag kveld.

– Hvor stor er sjansen for at du vinner 1500-meteren også?

– Tja, 90 prosent - er ikke det ganske høyt, svarer Jakob Ingebrigtsen og smiler - før han på en TV-skjerm ser Karsten Warholm spurte inn til gull på 400 meter og utbryter «shit, 45,06 (endret til 45,05), er ikke det ganske fort; to gull og en bronse, det er bra».

Gjert Ingebrigtsen sier at Jakob Ingebrigtsen «kan løpe fort» også på 1500-meteren, men minner om at Henrik Ingebrigtsen for fire år siden ikke klarte å hente seg inn igjen fysisk til den distansen etter at han hadde tatt bronsemedaljen på 3000 meter i innendørs-EM.

– Det er ingen i Europa som slår ham på noe som helst på en god dag, sier Gjert Ingebrigtsen - som mener 1500-meteren «er viktigere» enn 3000-meteren.

Han sier også at EM nå er et brudd i treningen og bare et steg mot VM i Doha i september-oktober. De har foreløpig ikke tatt en avgjørelse om hvilke distanser han skal løpe der. Det kan bli 1500 og 5000 meter. Det kan bare bli 5000 meter, ikke 1500 meter.

Konfrontert med pappa og trener Gjerts utsagn om at ingen i Europa slår ham på en god dag, svarer Jakob Ingebrigtsen at man kan si mye i adrenalin-rus. På den annen side trenger han betenkningstid før han kommer på siste gang han ble slått av en europeer.

– Det var vel i Kontinentalcupen (9. september 2018), av Lewandowski. Men da var jeg syk, sier han.

Polske Marcin Lewandowski ble nummer to da Jakob Ingebrigtsen vant EM-gull på 1500 meter i Berlin i august. Her i Glasgow er 31-åringen regnet som den sterkeste utfordreren til Jakob Ingebrigtsen.