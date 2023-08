Rooth tapte sjetteplassen i VM – to norske topp ti

Markus Rooth (21) fikk det tungt på 1500 meteren i tikampen, og mistet sjetteplassen i VM. Sander Aae Skotheim (21) sikret to norske blant topp ti.

Markus Rooth hadde sjetteplassen i VM innen rekkevidde før den avsluttende 1500 meteren. På den siste runden fikk Rooth det ekstremt tungt, og tapte til slutt to plasser.

– Han var tøff som prøvde, men det ble brutalt langt til mål, oppsummerte NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Han ble til slutt nummer åtte. Sjetteplass hadde vært tidenes beste VM-resultat i tikamp for Norge. Helge Løvland vant OL-gull i tikamp helt tilbake i 1920.

Skottheim vant 1500 meteren og klatret opp til en tiendeplass. Dermed ble det to nordmenn topp ti i VM.

– Det er utrolig gøy at vi har to så gode atleter som er så unge. Skottheim har kanskje underprestert litt i dag, men når begge har dagen er de omtrent like gode, sier Rodal.

Det ble dobbelt kanadisk i toppen. Pierce LePage vant foran Damian Warner. Rooth var 265 poeng unna pallen, mens Skotheim var 493 poeng bak pallen.

Tidligere lørdag tangerte Rooth sin personlige rekord på 5,10 meter i stavsprang. Rooth fikk tiende bestetid på 110 meter hekk. Han fikk en kjempestart i bane én og var helt i teten, men han traff en hekk og mistet rytmen mer og mer. Tiden ble 14,47. Hans personlige rekord er 14,23 fra tidligere i år.

Rooth ble tidligere i år U23-europamester i tikamp i finske Esbo. Han tok da gullet foran Skotheim. Samtidig satte Rooth norsk rekord med 8608 poeng.

Han slo da den gamle toppnoteringen til Skotheim på 8590 poeng fra tidligere i sesongen.

Under fjorårets EM i München ble Skotheim til slutt nummer syv. Rooth gikk glipp av mesterskapet som følge av en skade.