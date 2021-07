TIDEN PÅ SIN SIDE: Amalie Iuel gikk videre til semifinale på tid. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Iuel klar for semifinale med et nødskrik - Kloster røk ut

TOKYO (VG) Amalie Iuel (27) gikk videre til semifinale fra 400 meter hekk-forsøket på tid natt til lørdag. Line Klosters (31) tid var ikke god nok.

– Det er ikke noe gøy å gjøre det så dramatisk og spennende. Men det ble et rotete løp. Jeg er glad jeg fikk en sjanse til, sier Iuel til Discovery+.

Amalie Iuel måtte nøye seg med 6. plass i sitt heat på 400 meter hekk. Tiden var 55,65.

Det så dermed veldig skummelt ut med avansement og Iuel måtte vente i spenning på de fire neste heatene, for å se om tiden var god nok til å avansere.

SPENT: Amalie Iuel fulgte de andre konkurrentene i spenning. Foto: Lise Åserud

Og det var den akkurat. Iuel var den siste som går videre til mandagens semifinale på tid.

– Det er betenkelig at Amalie Iuel ikke får ut mer her, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– Jeg må prøve å finne en bedre flyt, sier Iuel.

– Jeg må prøve å nullstille litt. Jeg må rett og slett skjerpe meg, og se om jeg kan rydde opp litt, sier Iuel.

31 år gamle Line Kloster røk ut med en syvende plass i sitt heat med tiden 56,45 i det som var hennes OL-debut.

– Det var dårlig. Det var tungt fra start til slutt.

SLÅTT UT: Line Klosters tid i forsøksheatet var ikke god nok til å gå videre. Foto: Lise Åserud

I likhet med Karsten Warholm, kommer Amalie Iuel også fra mangekamp. Hun ble for alvor kjent for nordmenn med sin 6. plass i EM i 2016, da hun også fikk sin OL-debut - men måtte si takk for seg i forsøket.

I 2019-VM løp hun på 54,72 i forsøket, men røk ut i semifinalen. I år har hun 55,04 fra Bislett Games. Det betyr at hun kommer inn i OL med 19. beste tid i 2021 og 16. beste av dem som deltar i Tokyo.