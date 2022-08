FIKK KRITIKK: Jakob Ingebrigtsen har vunnet to gull av to mulige under friidretts-EM i München, og har i en alder av 21 år hele fire EM-gull.

Jakob slår tilbake mot kritikk: − Han høres ut som en idiot

MÜNCHEN/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) fikk tilsnakk fra både VG og NRKs kommentatorer for å ikke stille opp for øvrig presse etter EM-gullet tirsdag. Etter torsdagens EM-gull var han langt mer snakkesalig.

NRKs reporter stilte Jakob Ingebrigtsen spørsmål om hva han synes om kritikken for ikke å ha stilt opp for øvrig presse etter gullet på 5000 meter tirsdag. Av den norske pressen fikk kun rettighetshaver NRK snakke med gullvinneren etter løpet, på direkten.

Leif Welhaven i VG skrev at 21-åringen må «passe seg litt», mens NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt mente det var «en smule arrogant» å ikke svare på øvrige spørsmål fra pressen.

21-åringen sier innledningsvis at han ikke hadde fått med seg kommentarene, før han så fikk uttalelsene fra begge kommentatorer presentert i samme spørsmål.

– Han høres ut som en idiot, sier Jakob Ingebrigtsen på NRKs spørsmål, med øvrig presse til stede, etter medaljeseremonien.

– Hvorfor det? spør NRK.

– Nei, altså. Det får han synse det han vil om. Men man må fokusere på det som er viktig, som er å springe løp, fortsetter Sandnes-gutten, som torsdag tok sitt fjerde EM-gull i karrieren:

Ettersom Ingebrigtsen ikke spesifiserer hvem av Welhaven og Saltvedt denne «han» er, helgarderer vi oss ved å anta at det kan dreie seg om at begge omtales som en idiot – selv om det i rettferdighetens navn er Saltvedt som blir omtalt sist i NRKs spørsmål.

– Han kan godt synes jeg er en idiot, men at jeg skal være idiot fordi jeg mener at han burde snakket med flere enn NRK på en dag han vinner EM-gull på 5000 meter, det er fortsatt ett hundre prosent noe jeg står for – som idiot, sier NRKs Saltvedt.

– I likhet med NRKs kommentator stilte jeg spørsmål om dette var noe vi kunne vente at han brukte litt tid på. Det må gjerne Jakob Ingebrigtsen og mange i sosiale medier mene noe om og være uenige med meg i. Men jeg forsøkte å reise en saklig debatt, og da mener jeg at karakteristikker som «idiot» ikke hører hjemme i dette ordskiftet, sier VGs Welhaven – og presiserer at veldig mye av hans kommentar onsdag var en ren hyllest av Ingebrigtsen.

Begge er klare på at Ingebrigtsen er en historisk utøver, og begge mener at en utøver som nettopp har vunnet EM-gull bør stille opp for noen spørsmål til øvrig presse.

De fungerer som et talerør til en svært idrettsinteressert befolkning, og som bruker det Saltvedt omtaler som mye «energi, ressurser og entusiasme» på å følge ham.

Her tok han EM-gull tirsdag, på 5000 meter:

– Vi er utrolig glad for å ha Jakob Ingebrigtsen, men Jakob Ingebrigtsen bør være glad for at han har folk i ryggen som har satt pris på ham. Det er ikke veldig vanskelig å gjøre dem fornøyd, utdyper Saltvedt.

Welhaven poengterer at det ikke er snakk om å bruke timevis på å svare på spørsmål, og sier at det er prinsipielt interessant å diskutere hvorvidt man kan vente noen ord fra en idrettsutøver som i dette tilfelle hadde vunnet gull.

– For det første velger han det selv, ingen kan tvinge ham til noe som helst og han gjorde som han ville. For det andre tror jeg at både Ingebrigtsen og andre idrettsutøvere er tjent med at det er flere enn statsfinansierte NRK som reiser rundt og følger dem. Da har jeg vanskelig å se at det å bruke noen minutter på å snakke litt kan være så kritisk med tanke på restitusjon til neste løp, sier Welhaven – og sier han synes det er «rart» at det skal komme så sterke reaksjoner på en kommentar der store deler går på å hylle en idrettsutøver.

– Vi bør tåle en slik debatt uten karakteristikker som det Jakob kommer med her, sier Welhaven.

