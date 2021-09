TAPTE: Jakob Ingebrigtsen klarte ikke å hente inn Timothy Cheruiyot på oppløpet.

Ingebrigtsen tapte Cheruiyot-duellen i Zürich: − Etter Tokyo har mye vært meningsløst

ZÜRICH/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) ble så vidt slått av Timothy Cheruiyot (25) på 1500 meteren i Zürich. Cheruiyot var åtte hundredeler foran.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ingebrigtsen hadde kom i mål på tiden 3.31,45, men var noen centimeter bak sin kenyanske overmann.

Australske Stewart McSweyn gikk rett opp i teten fra start, og farten i feltet var høy. Cheruiyot og Ingebrigtsen hang med, og Cheruiyot tok over teten før den siste runden. Ingebrigtsen så ikke ut til å ha store problemer med å henge på, men det ble en duell mellom de to helt inn. Da Ingebrigtsen skulle sette inn støtet svarte Cheruiyot og sikret seg sitt fjerde strake Diamond League-trofé.

– Vi er glade for å være ferdig med en lang og god sesong. Vi har fått det vi har hatt lyst på. Det er godt å være ferdig. Etter Tokyo har mye vært meningsløst. Det har vært vanskelig å finne motivasjonen og jage etter nye løp, sa Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

– Jeg prøver alt jeg kan å omstille meg, og vi får gjort det vi skal og satser på det beste. Men etter at vi kom hjem fra Tokyo var vi ferdige, la 20-åringen til.

– Jeg opplever at han (Cheruiyot) er litt freshere enn meg. Jeg prøver å komme her og har lyst til å vinne, men det er i alle fall en god duell. Jeg håper vi kan pushe hverandre fremover også, sa Ingebrigtsen.

Artikkelen oppdateres.

Tøffe dueller

Jakob Ingebrigtsen kunne vinne sin tredje duell på rad mot Cheruiyot, og sin første Diamond League-finale på 1500 meter. Men det ble den regjerende verdensmesteren fra Kenya vant på den mest attraktive mellomdistansen siden 2017.

Stor prestisje sto på spill foran Jakob Ingebrigtsens siste internasjonale konkurranse denne sesongen, fem uker etter OL-gullet hans i Tokyo.

– Når Timothy er med, må du være forberedt. Du vet det blir et godt løp, uttalte Jakob Ingebrigtsen under det internasjonale mediemøtet onsdag.

– Jeg er ikke her for å bli nummer to, understreket han – etter å ha forklart hvorfor han droppet Diamond League-finalens 5000-meteren onsdag.

260.000 kroner

Førstepremien: 30.000 dollar, det vil si 260.000 kroner. Og sannsynligvis for Jakob Ingebrigtsens del ved seier: Påskjønnelsen 173.000 kroner som sesongens gjennomgående beste distanseløper («most consistent»): 433.000 kroner i premiepenger, pluss bonuser fra sponsorer.

Jakob Ingebrigtsen (pers og olympisk rekord 3.28,32) var imidlertid ikke alene om vinneren tar alt-innstillingen. Løpsmaskinen fra Tasmania, Stewart McSweyn, ville ha et ord med i laget, det samme ville Spanias rekordmann Mohamed Katir (pers og årsbeste 3.28,76) og Cheruiyots landsmann Charles Simotwo (pers og årsbeste 3.30,30).

– Finale er finale. Det er dette det kommer ned til. Det hjelper ikke å ha vunnet Diamond League-løp tidligere i sesongen, hvis du ikke gjør det når det gjelder. For utøverne står det respekt av å holde formen gjennom en lang sesong og prestere gang etter gang, sa Jakob Ingebrigtsen «pre race».

Han mente han og Cheruiyot stilte ganske likt med tanke på hvile før oppgjørets time, eller tre minutter og 30 sekunder. Cheruiyots siste konkurranse var i Eugenes mile-løp for tre uker siden, der han ble nummer tre – et lite hav bak seirende Jakob Ingebrigtsen og McSweyn på 2. plass. Ingebrigtsens siste var på 3000 meter for to uker siden i Lausanne, der han måtte gå i kjelleren for å ta formsterke Berihu Aregawi (vant 5000-meteren i Zürich onsdag på 12.58,65) og McSweyn på oppløpet.

Ps! Jakob Ingebrigtsen skal løpe finalen på 1500 meter i NM i Kristiansand lørdag ettermiddag. Forberedelsene til EM- og VM-sesongen starter etter to uker hvile. 4. oktober reiser etter planen «Team Ingebrigtsen» – Jakob, Filip og Henrik – til et lengre høydeopphold i Flagstaff i Arizona.