Jakob Ingebrigtsen om familiekonflikten, drømmen om et A4-liv og verdensrekorden

IDRETTSHØGSKOLEN (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) mener at det egentlig ikke var så mye å snakke om da han til heftige protester fra mamma Tone og pappa Gjert for to år siden fortalte dem at han og kjæresten Elisabeth Asserson hadde bestemt seg for å flytte sammen.

Tone Ingebrigtsen ga i samarbeid med Kristin M. hauge nylig ut boken «Alltid mamma. Livet med Team Ingebrigtsen». I et intervju med VG i forbindelse med utgivelsen, svarer Tone Ingebrigtsen bekreftende på spørsmål om det ble krise i familien da Jakob Ingebrigtsen fortalte henne og ektemannen Gjert Ingebrigtsen at han ville flytte sammen med sin kjæreste Elisabeth Asserson.

– Ja, det ble det. Jeg synes det var forferdelig når alt var lagt til rette hjemme hos oss, og Jakob truet med forlate redet, røpet Tone Ingebrigtsen.

«Det ble en sterk konflikt rundt dette hjemme», heter det i boken.

– Jeg hadde bestemt meg for det. For oss var det enten det eller ingenting, holdt jeg på å si. For slik det var, fungerte det ikke, svarer Jakob Ingebrigtsen konfrontert med familiekonflikten.

På spørsmål om at det kanskje ikke er så vanlig at en 18-åring overfor mamma og pappa insisterer på å flytte sammen med kjæresten, svarer han i korte trekk at hans spesielle livssituasjon er særegen.

– Jeg er borte store deler av året, og da – når man er hjemme – kan man heller bruke tiden på å være sammen i stedet for å reise frem og tilbake, med overnattinger og tull og tøys. Vi prøvde det ut den sommeren, og så bestemte vi oss for at det beste var å flytte sammen, sier Jakob Ingebrigtsen.

Han og Elisabeth kjøpte sin egen leilighet i august i fjor. Den ligger en snau kilometer i luftlinje fra Jakobs barndomshjem.

Hans løpende storebror, tobarnsfar Henrik (29), har tidligere vært gjennom det samme. Det vil si foreldreløsrivelse til fordel for samboerskap og pleie av kjærligheten utenfor oppvekstredet – til abrupte protester fra særlig trener og syvbarnsfar Gjert Ingebrigtsen (54).

Jakob Ingebrigtsen sier at han ikke innhentet lærdom og taktiske råd hos Henrik før han la frem sitt flytte sammen med Elisabeth-krav overfor «autoriteten» Gjert.

– Det at man kanskje lærer, er at man må gjennom det uansett. Det har ikke så mye å si hvilken taktikk man bruker. I bunn og grunn dreier deg seg vel om at alt som er ukjent er farlig, og den situasjonen der var jo ganske ukjent. «Hva kommer til å skje?», var kanskje deres største frykt, sier Jakob Ingebrigtsen med tanke på det ukjente og dermed «farlige» Tone og Gjert Ingebrigtsen måtte ta stilling til.

Han tilføyer at de nok tenkte «hva hvis ikke dette fungerer?».

– Og det viktigste av alt, som foreldre; hvordan ville dette gå utover min satsing. Jeg vet ikke om det er det viktigste som foreldre. Men det var i alle fall det det var, og det er forståelig. Vi følte oss i alle fall så pass voksne – ja, nok til å skjønne hva det gikk ut på, sier han.

«Oss», altså han og Elisabeth Asserson, er aktive i sosiale medier, der de publiserer gjensidige kjærlighetserklæringer, bilder av «hjemmekos» og turer med parets hund. Jakob Ingebrigtsen sier at de «absolutt» etterstreber et slags A4-liv og at de søker en trygghet som et familieliv tradisjonelt sett gir.

– Det er kanskje mer en drøm, at hun og jeg drømmer om et liv etter dette som er ganske A4. For jeg har vel aldri hatt et A4-liv, og når hun blir involvert i det, får heller ikke hun levd det, sier han.

– Trener dere på det nå?

– Du kan kalle det hva du vil. Det blir ikke det uansett, når du er ute og reiser. Vi kan ikke gjøre det vi ellers ville ha gjort i et A4-liv. Vi prøver i alle fall å ha det fint når vi har muligheten, svarer han.

– Nå må du svare for Elisabeth også. Er det blitt slik dere forestilte dere det da dere bestemte at «nå må vi flytte sammen»?

– Ja, absolutt. Vi drømte om det da vi ikke hadde det som vi ville ha det, og så har vi fått det mye bedre siden, svarer Jakob Ingebrigtsen.

På spørsmål om fremtiden på sportsfronten forteller han at «vi» har gjennomført den siste uken som normalt og vil fortsette med vanlig trening gjennom vinteren. Han hevder at han ikke har latt seg prege av uvissheten som har preget og ser ut til å ville prege det han lever av og for.

– Det jeg var usikker på, var OL. Men så ble det avlyst, og da sa jeg til meg selv at «nå er det avlyst til 2024». Slik er det i mitt hode. Jeg tror ikke det blir OL neste år. Men jeg håper selvfølgelig at jeg får løpt i OL da. Jeg vet ikke, men tror det neste store mesterskapet blir EM – og så vil VM (2022) og OL (2024) komme på løpende bånd etter det, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Hvilken prestasjon anser du som din beste i 2020?

– Det er nok 3.28 (1500 meter) i Monaco. Det er et absolutt høydepunkt. Men 7.27 (3000 meter i Roma) er også ganske fort, svarer han.

Jakob Ingebrigtsen sier også at verdensrekorden 3.26.00 – for hans del – nå er mer realistisk å kunne slette «enn noen gang». Resonnementet hans er at det er det fordi det er aldri har vært urealistisk, at det blir mer realistisk etter hvert som han nærmer seg Hicham El Guerroujs rekord, satt i Roma i 1998 – to år før han ble født.

– Neste mål er 3.27, neste der igjen 3.26 – og så 3.25, sier Jakob Ingebrigtsen i det han haster inn i varmen fra den kjølige presseseansen utendørs ved Norges idrettshøgskole onsdag ettermiddag.

