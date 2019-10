VM-NEDTUR: Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) ble nummer 13 på 3000 meter hinder og brøt kvalifiseringsheatet på 5000 meter (bildet) i Doha-VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Grøvdal på trenerjakt: - Jeg digger Gjert

Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) «digger» Gjert Ingebrigtsen og kommer etter alt å dømme å ta kontakt med ham i sin jakt på ny trener foran neste års OL-sesong.

– Jeg digger Gjert og har et godt forhold til ham. Vi treffer hverandre ofte og de driver profesjonelt med toppidrett. Jeg kan ikke spekulere og har ikke tatt kontakt. Men det er et kjempegodt alternativ, svarer hun på spørsmål om Gjert Ingebrigtsen - 10 måneder før Tokyo-OL - kan være aktuell som trener for henne.

– Jeg skjønner at Gjert og spørsmål om dette kommer opp, tilføyer Karoline Bjerkeli Grøvdal.

I Doha-VM tok hun 13. plass på 3000 meter hinder, før VM var over i forsøket på 5000 meter, der hun brøt. Dagen etter reiste hun hjem. Da var det allerede klart at samarbeidet med Ståle Jan Frøynes var over. Han har fungert som Karoline Bjerkeli Grøvdals trener de to siste årene.

– Vi hadde en liten evaluering etter 5000 meter-forsøket. Da fortalte Karoline at hun ville legge hindersatsingen bak seg og at hun så for seg en annen trener. Det er jeg enig med henne i. Det var i prinsippet hindersatsingen som trigget meg, forteller Frøynes.

– Er Team Ingebrigtsen noe for Grøvdal?

– Det kunne være spennende. Jeg er ikke i tvil om at det ville passe henne godt, svarer Ståle Jan Frøynes - som er ansatt i Norges friidrettsforbund og blant annet skjøtter Karsten Warholms konkurranseprogram.

Karoline Bjerkeli Grøvdal sier til VG at hun skal bruke de neste ukene til på snakke med folk. Gjert Ingebrigtsen «er en av mange muligheter». Hun understreker imidlertid at hun ikke har snakket med ham om han har anledning til å være trener for henne.

Gjert Ingebrigtsen sier til VG at han ikke har tenkt over muligheten for å la seg engasjere som trener for Karoline Bjerkeli Grøvdal. Han er ikke blitt forespurt, og var heller ikke klar over at hun har avsluttet samarbeidet med Ståle Jan Frøynes.

– I tilfelle det skulle bli snakk om å ta inn nye, ville vi uansett ha måttet diskutere det. Jeg er jo far også, og vi er ingen hvilken som helst treningsgruppe, sier han.

Etter Jakob Ingebrigtsens 4. plass på 1500 meter i Doha søndag, bekreftet Gjert Ingebrigtsen overfor VG at han vil kutte arbeidstiden som sjef for logistikkplanlegging hos Ahlsell, først og fremst for å få mer tid til familien på hjemmebane.

Tidligere i høst åpnet han for å la seg involvere mer i utholdenhetsidretter gjennom sin konsulentavtale med Olympiatoppen.

– Jeg har vært mye på tur med Ingebrigtsen. Deres trenings-regime er ganske likt mitt. Vi får se på mulighetene. Men han får lande litt, han også, og jeg må bruke litt tid på dette, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik skal ha forsikret om at hun ikke trenger å skynde seg i trenerjakten.

Gjert Ingebrigtsen kom sammen med kona Tone og Jakob Ingebrigtsen tilbake til Sandnes mandag. Jakob, Filip og Henrik vil være på plass i Wien onsdag, de de skal forberede seg på å skjøtte jobben som tre av rundt 50 fartholdere under Eliud Kipchoges forsøk på å løpe maraton på under to timer førstkommende lørdag.

Gjert og og «hele gjengen» vil også være til stede i Østerrikes hovedstad, der brødretrioen skal løpe «etapper» på rundt fem kilometer.

Karoline Bjerkeli Grøvdal vil unne seg to uker ferie fra torsdag. Hennes første konkurranse blir terreng-EM i Portugal i desember.

