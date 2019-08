SUPERTID: Karsten Warholm slo til med 46.92 i Diamond League-finalen i Zürich. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Warholm brøt drømmegrensen

Karsten Warholm (23) brøt drømmegrensen på 46,92 og håvet inn 450.000 kroner i premiebonus da han slo sin antatt tøffeste VM-utfordrer Rai Benjamin (22) i Diamond League-finalen i Zürich.

Warholms tid er historiens nest beste på langhekken. Rai Benjamin snek seg også under 47 sekunder, 6/100 bak nordmannen på 46,98. Amerikaneren mente i et intervju med NRK etter superduellen at han hadde vært litt «sloppy» på oppløpet over de to siste hekkene.

– Nå skal jeg hjem og trene, og bli klar, sier Rai Benjamin.

Om 29 dager starter friidretts-VM i Doha. Karsten Warholm er regjerende mester på 400 meter hekk. I hele fjor, året etter at han tok gullmedaljen i London, måtte han se seg slått i duellene mot Abderrahman Samba (23).

Etter en knallåpning av sesongen med 47,27 i Shanghai 18. mai, har imidlertid Samba slitt med en skade i musklene på baksiden av låret. Det er usikkert om Warholms nemesis rekker å bli klar til mesterskapet på hans hjemmebane. I Sambas skadefravær vil Rai Benjamin (22) være nordmannens mest sannsynlige utfordrer i VM-finalen på langhekken 30. september.

Diamond League-finalen i Zürich torsdag var imidlertid deres første innbyrdes oppgjør denne sesongen, og faktisk noensinne. Karsten Warholm kom til Zürich fra Paris der han lørdag spurtet til sin nest beste tid noensinne: 47,26 sekunder.

Det vil si 14/100 bak hans europeiske rekord 47,12 sekunder fra London 20. juli.

Og hans tredje løp på 47,33 og bedre.

Amerikaneren Rai Benjamins hadde 47,16 som årsbeste fra 30. juni i Palo Alto før «show down» i stevnet kalt «Weltklasse» i Zürich. Men vel å merke en personlig rekord på 47,02 - tidenes tredje beste tid - satt på hjemmebane i Eugene i fjor.

Tidenes beste 400 meter hekk 1) Kevin Young – 46,78 2) Karsten Warholm - 46,92 3) Rai Benjamin - 46,98 3)) Abderrahman Samba – 46,98 5) Ed Moses – 47,02 5) Rai Benjamin – 47,02 7) Bryan Bronson – 47,03 8) Matete Zam – 47,10 9) Karsten Warholm 47,12

– Jeg føler meg veldig bra. Jeg er selvsikker (confident) og skadefri. Jeg har gledet meg til Diamond League-finalen en stund og klar for å løpe fort, uttalte Rai Benjamin under forpostfektningene.

Han ble nummer to bak Samba i Shanghai med ordinære 47,80 sekunder. I Roma 6. juni løp han på 47,58 og under det amerikanske mesterskapet for en måned siden ble han klokket inn til 47,23 sekunder.

Det var Benjamins siste løp før han ville løpe sitt eget løp i Zürich; han ville prøve et nytt mønster, som han uttrykte det. Han hadde ladet opp ved å prate med verdensrekordholder (46,78) Kevin Young.

Karsten Warholm var på det rene med at Benjamin ville ha en sterk finish i bakhånd, og at han kunne få sitt å stri med over de to siste hekkene.

– Alt skjer etter press. Spesielt mot karer som dette. Det er press, men samtidig pusher vi hverandre. Jeg er ikke redd for å tape, men jeg er redd for ikke å forbedre meg og ikke bli en bedre versjon av meg selv, uttalte Warholm under pressetreffet onsdag.

– Det er helt ellevilt, sier NRK-kommentator Jann Post og fortsetter:

– Han svarer da Raj Benjamin kommer. Det var det han trengte for å presse det siste.

Benjamin løp også under 47 sekunder.

– Jeg må jobbe med noen ting. Teknikk. Nå skal jeg dra hjem å trene, sier Raj Benjamin til NRK.

