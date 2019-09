Familiekjærligheten viktig for historisk Ingebrigtsen-suksess

DOHA (VG) Gjert Ingebrigtsen (53) hevder at han kun er i VM som «støttekontakt», men understreker og bekrefter at Team Ingebrigtsens familiekjærlighet er en viktig årsak til at den vil gå inn i VM-historien som en enestående suksess mandag kveld.

– Det er det jo. Det er det ingen tvil om. Det som er mest spesielt, er at vi er en familie som i mange år har jobbet mot et felles mål, svarer Gjert Ingebrigtsen på VGs spørsmål – under et pressemøte søndag – om at utenlandske medier mener familien hans er helt, helt spesiell.

– Og det å kunne holde sammen uten at ting skjærer seg. Jeg så den amerikanske treneren si i går at de har holdt på med et prosjekt i snart 20 år, med haugevis av utøvere. Så åpenbart gjør dere mer rett enn vi (amerikanerne) har klart til sammen alle disse årene, refererer Gjert Ingebrigtsen til den amerikanske trenerens hjertesukk.

Gjert Ingebrigtsen tilføyer at treneren ga uttrykk for et ønske om å se nærmere på hva Team Ingebrigtsen driver med.

Jakob Ingebrigtsen (19), Filip Ingebrigtsen (26) og Henrik Ingebrigtsen (28) sto på samme startsterk i friidretts-EM i Berlin i fjor høst. Det endte med at yngstemann vant et historisk gull på 1500 meter og eldstemann kom på 4. plass – etter at skadeplagede Filip (12. plass) hadde banet vei for dem underveis.

Mandag kveld klokken 20.20 norsk tid er de klare for finalen på 5000 meter her i Doha. Det er første gang i historien at tre brødre står på samme startstrek i et friidretts-VM.

Utenlandske medier trekker frem det de mener må være en unik familie og et enestående samhold – en spesiell form for familiekjærlighet – som forklaring til den historiske suksessen, som mange av dem tror kan føre til at Jakob Ingebrigtsen løper inn til gull.

BBC publiserte to dager før VM-åpningen en lengre sak om friidretts-dynastiet fra Sandnes under tittelen «Team Ingebrigtsen – ikke din gjennomsnittlige norske familie». Gjert Ingebrigtsen sammenlignes med fedrene som ledet tennisstjernene André Agassi og Williams-søstrene Venus og Serena til topps.

Men også formel 1-stjernen Lewis Hamilton som tok farvel med sin far Anthony på sportslig grunnlag.

VG påpeker det siste, og at Kjetil André Aamodt i sin tid brøt med faren Finn som trener.

– Jo, men vi biter oss fast. Ikke fordi vi ikke har nok av diskusjoner. Men fordi vi mener vi har mer igjen for å samarbeide, sier Gjert Ingebrigtsen.

Britiske The Telegraph: «En dag med Team Ingebrigtsen: Hvordan friidrettens førstefamilie vil omdefinere sporten».

– Jeg er bare her som støttekontakt og organisator når det gjelder det som skjer i det daglige, sier Gjert Ingebrigtsen halvannet døgn før 5000-finalen.

Han mener at hans jobb er gjort før VM. Under mesterskapet har han angivelig absolutt ingenting å bidra med.

Etter hvert og med noen forbehold vedgår han at «det er klart» det betyr noe for «guttene» å ha muligheten til å ha sine nærmeste i nærheten mest mulig.

– Det skaper trygghet. Det gjør det for de fleste, sier han.

Filmselskapet som lager «Team Ingebrigtsen» er stadig til stede. Nede i resepsjonen på Norges utøverhotell sitter Gjert Ingebrigtsens kone Tone – de har syv barn – like tett på som da hun plutselig dukket opp ved Gjert og Jakobs side i pressesonen under Khalifa stadion etter disk- og anke-rabalderet fredag kveld.

Hun er formelt akkreditert til VM og nå offisielt en del av Team Ingebrigtsens støtteapparat, ifølge Stavanger Aftenblad.

På spørsmål om det er bra, fordi hun åpenbart er rolig og balanserer «det», trekker Gjert Ingebrigtsen på svaret, nærmest for «the fun of it»:

– Ja, for de vil i mange sammenhenger ha moren når det begynner å dra seg til, i stedet for faren. Jeg vet ikke hvorfor, sier og tilføyer han.

Kan det være en ulempe å være tre brødre som løper samtidig i en VM-finale? Gjert Ingebrigtsen svarer nei. Han tror det gir dem trygghet, fordi de trener sammen hver dag.

– Det er som å ha følge av foreldrene sine første skoledag, sier han.

Utøvere og ledere i Norges VM-tropp er heller ikke i tvil om at Team Ingebrigtsen driver med noe det er vel verd å ta vare på, og som de kan trekke lærdom av.

Tom Erling Kårbø (30) skal løpe kvalifiseringsheat på 3000 meter hinder tirsdag. Han har trent sammen med Team Ingebrigtsen fire måneder det siste året, og fungert som lærer for Jakob Ingebrigtsen (økonomi, matte og rettslære) under treningsleirene.

– Han er effektiv og konsentrert. Han tar ting fort, sier Kårbø om Jakob Ingebrigtsen som elev.

Han mener en av årsakene til brødretrioens suksess er at de tåler hverandres irritasjon. Er det noe de mener bør gjøres bedre, blir det diskutert opp og i mente. De er ikke redd for det.

Eivind Henriksen (29) omtales som «dark horse» når det gjelder medaljesjanse i slegge (kvalifisering tirsdag). Han har en eldre og en yngre bror, og kjenner seg igjen i dynamikken mellom de ville hestene Ingebrigtsen brothers – og mener suksessen kan spores til tette bånd.

– Jeg observerer dem når vi spiser. Det er mye «slenging» mellom den yngste og eldste, mens mellomste (Filip) trekker seg litt unna. Man er utrolig tett som søsken. Det er koselig å trene sammen, og det var alltid en kamp for meg å slå storebror, sier bamsen Eivind Henriksen.

